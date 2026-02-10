Nach umfassender Neuausrichtung feierte das Hotel Monika in Sexten/Südtirol sein Re-Opening. Gastgeberfamilie Egarter hat das traditionsreiche Haus mit 66 Zimmern und Suiten als nachhaltiges Fünf-Sterne-Adults-only-Hotel neu positioniert. Funktionales Design, klare Formen, alpine Materialien und ein reduzierter, klassischer Stil prägen das Erscheinungsbild. Das Hideaway liegt inmitten der Dolomiten in unmittelbarer Nähe zu Wanderwegen, Loipen und Pisten. Zu den Neuerungen gehören das großzügige „Spa Retreat Wassermann“ mit Fokus auf Wohlbefinden und Entschleunigung. Die regenerierenden Spa-Treatments – Ayurveda-Anwendungen, Massagen und Bäder, Peelings und Gesichtsbehandlungen – sind von der Natur inspiriert. Und auf rund 2.200 Quadratmetern bietet das Hotel drei ganzjährig beheizte Indoor- und Outdoor-Pools, Panorama-Saunen, Feuerstelle, Relax-Zonen sowie lichtdurchflutete Räume für Yoga, Pilates und Meditation. Kulinarisch setzt das Monika auf Fine Alpine Dining. www.monika.it

Aufmacherbild: cathrin hoch interiors