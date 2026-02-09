Pharmos Natur – Generationenwechsel im Familienunternehmen

Im Jubiläumsjahr 2026 vollzieht Pharmos Natur einen zentralen Schritt in seiner Unternehmensgeschichte. Das inhabergeführte Premium-Naturkosmetik-Unternehmen, 1986 von Margot Esser gegründet, feiert sein 40-jähriges Bestehen und ordnet zugleich seine Führungsstruktur neu.

Die operative und strategische Verantwortung geht auf die nächste Generation über. Alexander Esser, Anwalt und Sohn der Gründerin, übernimmt gemeinsam mit dem Unternehmensberater Marc Hees, die unternehmerische Gesamtverantwortung.

In seiner Rolle als Gesellschafter und Geschäftsführer verantwortet er zusammen mit Marc Hees, Geschäftsführer, die strategische Ausrichtung von Pharmos Natur. Margot Esser-Greineder und Paul Greineder begleiten den Übergang bewusst und bleiben dem Unternehmen eng verbunden. Mit der Übergabe der Verantwortung stärken sie der nächsten Generation den Rücken und sichern die Kontinuität des Familienunternehmens. www.pharmos-natur.de