Ein Angebot von www.redspa.de

Mittwoch, 11. Februar 2026
StartINSIDE beauty
INSIDE beautypersonalien

Pharmos Natur – Generationenwechsel im Familienunternehmen

Von Redaktion
0
0
Von links: Alexander Esser und Marc Hees.

Im Jubiläumsjahr 2026 vollzieht Pharmos Natur einen zentralen Schritt in seiner Unternehmensgeschichte. Das inhabergeführte Premium-Naturkosmetik-Unternehmen, 1986 von Margot Esser gegründet, feiert sein 40-jähriges Bestehen und ordnet zugleich seine Führungsstruktur neu.

Die operative und strategische Verantwortung geht auf die nächste Generation über. Alexander Esser, Anwalt und Sohn der Gründerin, übernimmt gemeinsam mit dem Unternehmensberater Marc Hees, die unternehmerische Gesamtverantwortung.

In seiner Rolle als Gesellschafter und Geschäftsführer verantwortet er zusammen mit Marc Hees, Geschäftsführer, die strategische Ausrichtung von Pharmos Natur. Margot Esser-Greineder und Paul Greineder begleiten den Übergang bewusst und bleiben dem Unternehmen eng verbunden. Mit der Übergabe der Verantwortung stärken sie der nächsten Generation den Rücken und sichern die Kontinuität des Familienunternehmens. www.pharmos-natur.de

Vorheriger Artikel
Algen-Power für gesunde Haut
Nächster Artikel
SHISEIDO ernennt Lalisa Manobal zur neuen globalen Botschafterin für ULTIMUNE

Schon gesehen?

LESERSERVICE

INSIDE beauty aktuell

SHISEIDO ernennt Lalisa Manobal zur neuen globalen Botschafterin für ULTIMUNE

Der weltweit erfolgreiche Pop-Star Lalisa Monabel „LISA“ ist das Gesicht einer neuen Kampagne von Shiseido für die ikonische, vielfach ausgezeichnete Produktlinie Ultimune. Die Kampagne FAST....

Christy Turlington: Neue Markenbotschafterin für Lancôme

Lancôme heißt Christy Turlington als neue weltweite Markenbotschafterin willkommen. Das legendäre amerikanische Model verkörpert den Optimismus und die Visionskraft der Marke. Lancôme definiert Schönheit durch...

 Sephora München is coming

Sephora eröffnet erstmals einen Free Standing Store in München. Am 10. April feiert der weltweit führende Beauty-Retailer sein Debüt in der bayerischen Landeshauptstadt –...

Mit Expertenwissen für den Handel

Veränderung bleibt die einzige Konstante: Die wachsenden Herausforderungen im Markt verlangen nach neuen Geschäftsimpulsen und Mut zur Transformation. Die Conzoom Solutions Academy liefert praxisnahes...

IKW-Umfrage: Wer braucht schon Sonnenschutz im Winter?

Die Sonne steht tiefer, die Temperaturen sind niedrig und trotzdem ist UV-Strahlung auch im Winter präsent und kann die Haut schädigen. Die aktuelle, repräsentative...
Mehr laden
© 2024 redspa media GmbH, Baden-Baden