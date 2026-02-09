Unter dem Motto „Taktgeber des Wassers. Seit 1901“ feiert Hansgrohe in diesem Jahr sein 125-jähriges Jubiläum. Was in einer kleinen Werkstatt in Schiltach im Schwarzwald begann, prägt heute das Duschen von Miami bis Shanghai. Die Basis legte Unternehmensgründer Hans Grohe 1901. Er spezialisierte sich auf Metallwaren für den Sanitärbereich und erkannte früh den Trend zum privaten Hausbad. Seine Erfindungen prägen bis heute die Duschkultur weltweit: 1928 entwickelte er die Hansgrohe Handbrause in Serie, eine komfortable Alternative zur Kopfbrause.

1953 erfand er im Alter von 82 Jahren die höhenverstellbare Duschstange – heute Standard in europäischen Badezimmern. Sohn Klaus Grohe übernahm 1975 federführend die Geschäfte (bis 2008) und machte die Hansgrohe Group zu einem international bekannten Premiumhersteller von Brausen und Armaturen und verankerte Nachhaltigkeit in der Unternehmens-DNA. 1995 wurde Hansgrohe als erstes Unternehmen der Sanitärbranche nach der Öko-Audit-Verordnung der EU zertifiziert.

Innovation als Tradition

Diese Innovationskraft zeigte sich in der Vergangenheit in bahnbrechenden Technologien und produktionstechnischen Weltneuheiten, etwa dem 2023 eingeführten Recyclingverfahren für galvanisierte Kunststoffe, entwickelt in Kooperation mit einem spezialisierten Anlagenbauer. 2021 setzte die Marke mit RainTunes (großes Foto oben) neue Maßstäbe: Das digitale Duschsystem orchestriert Wasser, Licht, Klänge, Düfte und Bilder zu stimmungsbasierten Duschszenarien – individuell steuerbar über die hansgrohe home App und entwickelt, um Körper und Geist in jeder Stimmung wohltuend zu begleiten. Mit Technologien wie EcoSmart, AirPower und CoolStart unterstützt Hansgrohe Bauherren dabei, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Bis 2030 werden im Rahmen der internen Initiative „ECO 2030“ alle wasserführenden Produkte ausschließlich mit Wasserspartechnologie ausgestattet sein. Allein für Forschung und Entwicklung sowie Innovationsmanagement arbeitet ein rund 200-köpfiges Team. www.hansgrohe-group.com/de/