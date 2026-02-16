News zu Filorga in Deutschland

Die Sommaire Beauté GmbH führt aktuell Gespräche mit der Marke Filorga über die zukünftige Distribution in Deutschland.

„Uns ist bewusst, dass die aktuelle Situation ohne offiziellen Distributionspartner zu Unsicherheiten im Markt geführt hat. Umso wichtiger ist es uns, frühzeitig Transparenz zu schaffen und den Partner-Parfümerien eine klare Perspektive zu geben“, teilen Patrick Mehrow und Christoph Broich, Managing Directors Sommaire Beauté GmbH, und Pierre Plassard, Chief Executive Officer Laboratoires Filorga Paris mit. „Unser gemeinsames Ziel ist es, schnellstmöglich wieder Stabilität, Kontinuität und eine verlässliche Warenversorgung sicherzustellen.“

Sie gehen davon aus, die Lieferfähigkeit für den deutschen Markt bereits Ende Februar bzw. Anfang März wiederherstellen zu können. „Die operativen Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen.“

Filorga wird künftig von einem erfahrenen, eingespielten Team betreut, das den deutschen Handel seit vielen Jahren kennt und für strukturierte, partnerschaftliche Marktentwicklung steht. Unser Anspruch ist es, die Marke nicht nur zu stabilisieren, sondern ihr im deutschen Markt wieder klare Wachstumsimpulse zu geben.

Sommaire Beauté steht für langfristige Markenführung, professionelle Vertriebsstrukturen und hohe Servicequalität. Wir sind überzeugt, gemeinsam mit Ihnen eine starke und nachhaltige Zukunft für Filorga in Deutschland zu gestalten. Über die nächsten Schritte informieren wir Sie in Kürze. www.sommaire-beaute.com