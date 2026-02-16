Ein Angebot von www.redspa.de

Mittwoch, 18. Februar 2026
StartINSIDE beauty
INSIDE beautyMarkt & Handel

News zu Filorga in Deutschland

Von Redaktion
0
0

Die Sommaire Beauté GmbH führt aktuell Gespräche mit der Marke Filorga über die zukünftige Distribution in Deutschland.

„Uns ist bewusst, dass die aktuelle Situation ohne offiziellen Distributionspartner zu Unsicherheiten im Markt geführt hat. Umso wichtiger ist es uns, frühzeitig Transparenz zu schaffen und den Partner-Parfümerien eine klare Perspektive zu geben“, teilen Patrick Mehrow und Christoph Broich, Managing Directors Sommaire Beauté GmbH, und Pierre Plassard, Chief Executive Officer Laboratoires Filorga Paris mit. „Unser gemeinsames Ziel ist es, schnellstmöglich wieder Stabilität, Kontinuität und eine verlässliche Warenversorgung sicherzustellen.“

Sie gehen davon aus, die Lieferfähigkeit für den deutschen Markt bereits Ende Februar bzw. Anfang März wiederherstellen zu können. „Die operativen Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen.“

Filorga wird künftig von einem erfahrenen, eingespielten Team betreut, das den deutschen Handel seit vielen Jahren kennt und für strukturierte, partnerschaftliche Marktentwicklung steht. Unser Anspruch ist es, die Marke nicht nur zu stabilisieren, sondern ihr im deutschen Markt wieder klare Wachstumsimpulse zu geben.

Sommaire Beauté steht für langfristige Markenführung, professionelle Vertriebsstrukturen und hohe Servicequalität. Wir sind überzeugt, gemeinsam mit Ihnen eine starke und nachhaltige Zukunft für Filorga in Deutschland zu gestalten. Über die nächsten Schritte informieren wir Sie in Kürze. www.sommaire-beaute.com

Patrick Mehrow, Managing Director Sommaire Beauté GmbH
Pierre Plassard, Chief Executive Officer Laboratoires Filorga Paris

Vorheriger Artikel
Neue Weiterbildung „Longevity Coach“
Nächster Artikel
Die besten Wellnessregionen in Deutschland und Österreich

Schon gesehen?

LESERSERVICE

INSIDE beauty aktuell

SHISEIDO ernennt Lalisa Manobal zur neuen globalen Botschafterin für ULTIMUNE

Der weltweit erfolgreiche Pop-Star Lalisa Monabel „LISA“ ist das Gesicht einer neuen Kampagne von Shiseido für die ikonische, vielfach ausgezeichnete Produktlinie Ultimune. Die Kampagne FAST....

Pharmos Natur – Generationenwechsel im Familienunternehmen

Im Jubiläumsjahr 2026 vollzieht Pharmos Natur einen zentralen Schritt in seiner Unternehmensgeschichte. Das inhabergeführte Premium-Naturkosmetik-Unternehmen, 1986 von Margot Esser gegründet, feiert sein 40-jähriges Bestehen...

Christy Turlington: Neue Markenbotschafterin für Lancôme

Lancôme heißt Christy Turlington als neue weltweite Markenbotschafterin willkommen. Das legendäre amerikanische Model verkörpert den Optimismus und die Visionskraft der Marke. Lancôme definiert Schönheit durch...

 Sephora München is coming

Sephora eröffnet erstmals einen Free Standing Store in München. Am 10. April feiert der weltweit führende Beauty-Retailer sein Debüt in der bayerischen Landeshauptstadt –...

Mit Expertenwissen für den Handel

Veränderung bleibt die einzige Konstante: Die wachsenden Herausforderungen im Markt verlangen nach neuen Geschäftsimpulsen und Mut zur Transformation. Die Conzoom Solutions Academy liefert praxisnahes...
Mehr laden
© 2024 redspa media GmbH, Baden-Baden