Immer mehr Menschen möchten ihre Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Lebensqualität langfristig erhalten. Hier setzt die neue Weiterbildung „Longevity Coach“ des IST-Studieninstituts an, die im April 2026 erstmals startet. Der achtmonatige Lehrgang vermittelt einen umfassenden Blick darauf, wie Bewegung, Ernährung, Regeneration und mentale Gesundheit zusammenspielen – und wie sich diese Faktoren so steuern lassen, dass sie den Alterungsprozess positiv beeinflussen. Im Mittelpunkt stehen wissenschaftlich fundierte Strategien, mit denen sich gesundheitsfördernde Routinen dauerhaft im Alltag verankern lassen. Teilnehmer erfahren, wie gezielte Trainingsreize Muskelkraft, Mobilität und Stoffwechselgesundheit unterstützen, welche Ernährungskonzepte zur Langlebigkeit beitragen und wie Schlaf, Stressmanagement und Erholungsphasen als zentrale Elemente der körperlichen und mentalen Regeneration wirken. Darüber hinaus vermittelt der Kurs ein Verständnis für die biologischen Mechanismen des Alterns und zeigt, wie Lifestyle-Faktoren darauf einwirken. Die Inhalte werden in einer zeitgemäßen Mischung aus Seminaren, Web Based Trainings, Studienheften und Online-Vorlesungen vermittelt. So können die Absolventen das Wissen flexibel vertiefen und zugleich praxisnah anwenden. Die Weiterbildung richtet sich an Fachkräfte aus Fitness, Gesundheit und Prävention ebenso wie an engagierte Quereinsteiger. www.ist.de/longevity-coach-ausbildung

Aufmacherbild: iStock_jacoblund