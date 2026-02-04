Christy Turlington: Neue Markenbotschafterin für Lancôme

Lancôme heißt Christy Turlington als neue weltweite Markenbotschafterin willkommen. Das legendäre amerikanische Model verkörpert den Optimismus und die Visionskraft der Marke.

Lancôme definiert Schönheit durch wegweisende Innovationen in Pflege, Make-up und Düften kontinuierlich neu. Das Erbe des Hauses ist geprägt von Neugier und Neuerfindung – mit dem Ziel, Frauen weltweit zu inspirieren, ihre Schönheit selbstbewusst zu leben und ihre Stärke zu teilen.

Christy Turlingtons natürliche Weiblichkeit, ihr Engagement als weltweit tätige Fürsprecherin für Müttergesundheit und als Filmemacherin sowie hre lebensbejahende Einstellung harmonieren perfekt mit der Mission von Lancôme: ein freudvolles und selbstsicheres Leben zu fördern. Das macht sie zu einer außergewöhnlichen Stimme für die Marke.

Christy Turlington sagt über die neue Partnerschaft:

„Lancôme steht für ein Erbe aus französischer Eleganz und Fortschritt, das mich schon immer angesprochen hat. Ich bewundere seit langem das Engagement der Marke, Frauen in jeder Lebensphase zu feiern, und ihren Einsatz für bedeutungsvolle Werte. Als jemand, der fest daran glaubt, dass es wichtig ist, die Gesundheit und das Wohlbefinden von Frauen zu unterstützen, ist es mir eine Ehre, Teil einer Familie zu werden, die diese Vision teilt und Schönheit als Plattform für positiven Wandel nutzt.“

