Ist zum neuen Hotel Manager des Weissenhaus Private Nature Luxury Resort an der Ostsee berufen worden. Er ist für die operative Leitung des Resorts verantwortlich. Becher bringt weitreichende Erfahrungen aus der internationalen Hotellerie und Gastronomie mit, zuletzt war er als General Manager der Bellezza Group in Hamburg tätig. Zuvor bekleidete er außerdem verschiedene Posten, etwa bei Fairmont oder im Le Méridien Hotel by Marriott in Hamburg. Im Weissenhaus ist Becher für die operative Leitung verantwortlich. So soll er etwa das Serviceangebot auf internationalem Niveau weiterentwickeln. Dabei vereint Becher die Expertise aus der klassischen Spitzenhotellerie sowie moderne Managementansätze. Der neue Hotel Manager ist mehrfach preisgekrönt: So werde er 2013 Vizeweltmeister im Restaurant-Service bei den Worldskills International. 2015 und 2016 bekam er außerdem den Emotional Award der Leading Hotels of the World.