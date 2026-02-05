Umgeben von Reben und Wald entstehen als Ergänzung zum Stroblhof in Eppan/Südtirol bis Mai 2026 die exklusiven Rittstein Homes – sechs eigenständige Apartments mit großzügigen Privatgärten. Die Architektur vermittelt Offenheit und Rückzug gleichermaßen und rückt das Naturerlebnis in den Mittelpunkt. Mit ihrer klaren Formsprache, der Verwendung regionaler Materialien und dem Fokus auf ruhige Farbwelten schaffen die Rittstein Homes einen Ort der Entschleunigung und des bewussten Rückzugs für Menschen, die modernes Design, Naturverbundenheit und ein hohes Maß an Privatsphäre schätzen. Die Architektur setzt auf klare Linien, großzügige Glasflächen und eine reduzierte Formensprache. Im Inneren liegt der Fokus auf Wohnqualität, Funktionalität und einem entspannten Lebensgefühl. Gäste der Rittstein Homes profitieren von einer Verbindung aus privatem Wohnen und umfassenden Angeboten des Stroblhof: Der Wellnessbereich mit verschiedenen Saunen und Hallenbad sowie der Naturbadeteich mit Liegewiese stehen den Gästen ebenso kostenfrei zur Verfügung wie der Tennisplatz und das Outdoor-Gym. Die Rittstein Homes sind in verschiedenen Größen und Kategorien verfügbar und bieten Platz für bis zu fünf Personen. https://stroblhof.it/de/rittstein-homes

Aufmacherbild: Stroblhof bei Eppan, Rittstein Homes