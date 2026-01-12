Andrea Fickentscher übernimmt zum 01. Februar 2026 die Rolle des Commercial Directors bei der Sisley Deutschland Vertriebs GmbH. Sie kann auf eine langjährige erfolgreiche Tätigkeit in der Beauty-Branche zurückblicken und bringt umfassende Erfahrung im Vertrieb mit. Ihre Karriere begann bei Estée Lauder Companies in München. Zuletzt agierte Andrea Fickentscher als Country Manager DACH bei der AB Parfums GmbH A company of Give Back Beauty Group.
Andrea Fickentscher wird Commercial Director bei Sisley
