Sobald die Temperaturen fallen, bekommt New York eine seltene, fast filmreife Atmosphäre – perfekt für Entdeckungen drinnen und draußen.

Eine der eindrucksvollsten Wintertraditionen New Yorks: Eislaufen im Freien – im Battery Park direkt am Wasser oder auf den klassischen Bahnen im Central Park und im Bryant Park. Wer Kunst und spektakuläre Perspektiven schätzt, erlebt im Summit One Vanderbilt in 335 Metern Höhe eine außergewöhnliche Mischung aus Installationen, Spiegelflächen und Glasbalkonen, die über Midtown zu schweben scheinen. Gleichzeitig zeigt die Stadt am Boden ihren ganz eigenen Winterrhythmus: klirrende Kälte, ruhigeres Tempo, lange Spaziergänge durch verschneite Straßenschluchten, ein Zwischenstopp im Café, ein Museumsbesuch oder eine Auszeit in einer gemütlichen Hotel-Lobby. Ob „on Ice“ im Park, hoch oben über den Dächern oder beim City-Streifzug mit heißem Drink in der Hand – New York im Winter verbindet urbane Energie mit echter Entdeckerlust.

(Foto: iStock/SolStock)

Big Apple Greeters – Mit Einheimischen on Tour gehen

Eine der besten Möglichkeiten, New York City kennenzulernen, ist ein Rundgang mit einem Einheimischen. Und genau das bietet Big Apple Greeter. Bei diesem kostenlosen Service führen Einheimische die Gäste durch die Stadt und zeigen ihre persönlichen Highlights. Dabei erfährt man nicht nur viel Wissenswertes sowie den einen oder anderen Geheimtipp. Man taucht so auch viel tiefer in das echte New Yorker Alltagsleben ein. Der Service ist kostenlos, eine Voranmeldung auf www.bigapplegreeters.net ist jedoch erforderlich.

The Oculus am World Trade Center ist New Yorks futuristisches Verkehrszentrum: eine lichtdurchflutete Halle des spanischen Architekten Santiago Calatrava, deren weiße, flügelartige Stahlrippen sich nach oben öffnen. Innen trifft Architektur auf Shops, Kunst und Subway-Pendler. (Foto: Brittany Petronella) Summit One Vanderbilt

Restaurants

Waverly Diner Hier teilten sich schon mal Patti Smith und Robert Mapplethorpe einen Teller Suppe. Das Waverly Diner ist für mich mehr als ein Restaurant – ein Stück altes New York, mein zweites Wohnzimmer und mein Wohlfühlort, den ich sofort aufsuche, wenn ich wieder nach New York zurückkomme. Gratis Kaffee-Refills inklusive. Das Waverly Diner befindet sich in Manhattan, genauer im West Village, 385 6th Avenue.

www.waverlydiner.com Tom’s Juice New York ist anstrengend. Bei Tom’s Juice bekommt man neue Energie in Form von frischen Säften, beispielsweise aus Mandarine, Passionsfrucht, Sellerie und Grapefruit. 75 East 4th Street, Stadtteil East Village (Manhattan). www.tomsjuicenyc.com Insider-Tipps von Ulrich Lang

Der Duftdesigner und -unternehmer stammt aus Süddeutschland und lebt seit den 1990er Jahren in Greenwich Village. Seine Lieblingsrestaurants sind nur Gehminuten von seinem New Yorker Zuhause entfernt. Sein Motto: „New York is always a good idea.“ Mehr über ihn und seine Düfte unter www.ulrichlangnewyork.com Vanillecreme, frische Bananen und Waffel-Cookies: fertig ist das Kultdessert Die Stamm-Filiale der Magnolia Bakery ist im New Yorker West Village, 401 Bleecker Street Hamburger America an der 51 MacDougal Street ist ein kleiner, cooler Spot im Village, bekannt für seine puristischen, saftigen Burger ohne Schnickschnack. Frisch, direkt, klassisch – ein Pflichtstopp für echte Burgerliebhaber und aktuell schwer angesagt. Auch der New York Cheesecake ist hier köstlich. www.hamburgeramerica.com

(Foto: iStock/francois-roux) New York entdecken Little Island, ein schwimmender Park mit futuristischen Blütenfundamenten, kunstvoll angelegten Wegen und Blicken auf die Skyline, ist ein einzigartiger Ruheort über dem Hudson. Zu finden im Westen Manhattans, direkt an Pier 55 im Meatpacking District – nur wenige Schritte von der High Line entfernt.

Atelier Jolie Die poppige Fassade verweist auf Jean-Michel Basquiats früheres Domizil, das Andy Warhol gehörte. Schauspielerin Angelina Jolie hat daraus eine kreative Destination geschaffen für Mode, Geschenke und Events.

57 Great Jones Street liegt in NoHo, einem Viertel zwischen Greenwich Village, East Village und SoHo. www.atelierjolie.com

In Williamsburg, einem angesagten Künstler-Viertel in Brooklyn, spürt man die Einflüsse unterschiedlicher Kulturen. Nicht nur Fans von Street Art kommen hier auf ihre Kosten. Mit Vintage-Shops, Bars und Restaurants. Beim größten Open Air Food Market Smorgasburg fällt die Wahl schwer. NYC Chinatown ist voll mit Streetfood, traditionellen Märkten, versteckten Tempeln und einer Atmosphäre, die sich völlig anders anfühlt als der Rest der Stadt. Ein intensiver kultureller Kontrast, den man erlebt haben muss.

Buchtipps Beatriz Williams ist Bestsellerautorin der New York Times. Sie lässt viele ihrer Geschichten in New York spielen – oft in den glamourösen, aber auch geheimnisvollen Milieus der 1920er bis 1960er Jahre. In ihrem neuen Roman begleitet sie zwei Frauen, getrennt durch Jahrzehnte und Kontinente und vereint durch ein außergewöhnliches Familienerbstück. „Ehemänner & Liebhaber“. Adrian Verlag, 2025, 16,95 €.

Lieblingsorte

Die „Stadt, die niemals schläft“ hat noch eine andere, fast beschauliche Seite. In ihrem großformatigen Bildband „New York, wie es keiner kennt“ zeigt Lifestyle-Redakteurin Susan Kaufman ihre persönlichen Lieblingsorte. Midas Verlag, 5. Auflage, 2025, 176 S., 25 €.

Unsere Hotels in New York City:

Peninsula – Luxus neu definiert

The Peninsula New York befindet sich in einem denkmalgeschützten Gebäude von 1905 an der berühmten Fifth Avenue. Bei der Renovierung des Luxushotels ließ man sich von der Eleganz der „Roaring 1920s“ in Manhattan inspirieren. In der Lobby gerät man beim Anblick des prächtigen Kronleuchters und der geschwungenen Marmortreppe ins Schwärmen. Wir empfehlen das Sunday Brunch Buffet mit Live-Musik im Restaurant Clement.

The Peninsula New York findet man in Midtown an der Fifth Avenue, nahe des MoMA und des Rockefeller Centers. www.peninsula.com

W New York – Wiedergeburt

Wieder am Start: Das W New York – Union Square im ehemaligen Guardian Life Building, einem prächtigen Beaux-Arts-Bauwerk von 1911. Ein Highlight ist die Hotellobby, inspiriert von der Pracht der Grand Central Station mit hohen Decken, Stuckverzierungen und dem Charme des frühen 20. Jahrhunderts. Auf der 17. Etage, hinter dem bekannten Leuchtschild des Hotels, bietet die einzige Rooftop Bar am Union Square einen sagenhaften Blick auf die Skyline.

Das Hotel liegt direkt am Union Square, nahe der U-Bahnstation „14th Street – Union Square“ an der 201 Park Avenue South. www.marriott.com

Waldorf Astoria – Guerlain Spa

Was für eine Pracht: Das Waldorf Astoria New York präsentiert seinen neuen Wellness Hotspot, das zugleich das weltweit größte Guerlain-Spa ist und Gästen als auch Besuchern offensteht. Das zirka 2000 Quadratmeter große Spa befindet sich im 5. Stock des Hotels. Es gibt 16 Behandlungsräume, eine Kryotherapie-Kammer sowie eine Infrarot-Sauna und ein Dampfbad, ein marokkanisches Hamam, eine arktische Schneehöhle und drei Lounges.

Die Adresse des Hotels: 301 Park Avenue. www.waldorfastorianewyork.com Für Termine im Spa eine Mail an reservations@guerlainspanyc.com

Four Seasons – Art-Déco-Eleganz

Im Herzen von Midtown – nur wenige Schritte vom Central Park entfernt – verbindet das Four Seasons Hotel New York glanzvolle Art-Déco-Eleganz mit moderner Luxus-Atmosphäre. Elegant gestrichene Räume, glamouröse Lobby sowie stilvolle Suiten mit Skyline-Blick. In der legendären TY Bar genießt man raffinierte Signature-Drinks: Klassiker wie der „Three Martini Lunch“ oder den „Ty Manhattan“ – stark, elegant und ganz in New Yorks Cocktailtradition.

Das Four Seasons ist im eleganten Midtown East nahe der 57th Street und dem Central Park zu finden. www.fourseasons.com/newyork

Aufmacherbild: iStock/Leigh-Ann-Speake

