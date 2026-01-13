Mit Sand Stone präsentiert Technogym eine von der Natur inspirierte Designsprache, die sorgfältige Gestaltung mit innovativen Materialien vereint. Die Kollektion verleiht Wellnessbereichen eine frische Identität: Die natürliche Wärme des mediterranen Sandsteins bildet eine vielseitige, edle Farbwelt, die Performance, Nachhaltigkeit und Eleganz miteinander vereint. Durch ihre neutralen Töne und fein abgestimmten Oberflächen harmonieren die Produkte mit Holz, Stein und anderen hochwertigen Materialien. Die durchgängige Ästhetik von Sand Stone ermöglicht die Gestaltung homogener Wellnessräume „von Wand zu Wand“ – von Cardio über Kraft- bis hin zu Functional-Training. Auch materialseitig setzt die Kollektion neue Akzente: Farben, Texturen und haptische Eindrücke sind von der Natur inspiriert und schaffen ein sinnliches Erlebnis.

www.technogym.com