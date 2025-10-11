Ein Angebot von www.redspa.de

Samstag, 11. Oktober 2025
Stand Up: L’Oréal Paris und UN Women Deutschland gegen Gewalt an Frauen

Fünf Jahre nach dem Start verkündet L’Oréal Paris die nächste große Etappe der globalen Initiative „Stand Up – gegen Belästigung in der Öffentlichkeit“ – mit UN Women Deutschland e.V. als neuer lokaler Partnerin.

Gemeinsames Ziel ist es, durch das kostenfreie Stand Up Trainingsprogramm mehr Aufmerksamkeit für geschlechtsspezifische Belästigung im öffentlichen Raum zu schaffen und Menschen dazu zu befähigen, aktiv dagegen einzuschreiten. Gegründet wurde die Initiative bereits 2020 von der größten Marke der L´Oréal Gruppe zusammen mit der internationalen Non-Profit-Organisation „Right To Be“, die eine spezielle Trainingsmethode, die 5D-Methode entwickelt haben.

Gemeinsam gegen Belästigung – jetzt auch lokal in Deutschland

Durch die Zusammenarbeit mit UN Women Deutschland soll hierzulande mehr Aufmerksamkeit für die allgegenwärtige Gewalt gegen Frauen und Mädchen im öffentlichen Raum generiert werden. Ab 2026 werden bis zu 10.000 Personen durch Workshops in Schulen, Keynotes und Bildungsmaterialien für geschlechtsspezifische Gewalt sensibilisiert und darin geschult, aktiv einzugreifen, Betroffene zu unterstützen und gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen.

Durch den Fokus auf junge Menschen schafft die Initiative schon früh ein Bewusstsein für Zivilcourage und respektvolles Miteinander und wird von L´Oréal Paris auch regelmäßig durch Kampagnen begleitet. In DACH konnten bisher auf www.standup-deutschland.com bereits über 80.000 Menschen digital trainiert werden. Durch die Partnerschaft mit UN Women Deutschland können jetzt erstmals auch LIVE Trainings in Deutschland durchgeführt werden.

Mit der Partnerschaft und dem fünfjährigen Jubiläum von Stand Up setzt L’Oréal Paris ein klares Zeichen: Die Initiative will langfristig gesellschaftlichen Wandel bewirken – weltweit in fast 50 Ländern mit über 4 Millionen Trainings und nun noch stärker auch in Deutschland.

Vorheriger Artikel
Ein neues Vorstandsteam

