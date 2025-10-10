wurde von der Hospitality Sales & Marketing Association Deutschland (HSMA) gewählt: Christian von Rumohr, Alexandra Weber und Christian Stein-Kalesky lösen die bisherigen Vorstände Zeév Rosenberg, Uwe Krohn und Fabian Engels ab, die sich nicht mehr zur Wahl gestellt hatten. Von Rumohr (Direktor The Liberty Hotel Bremerhaven) übernimmt die Funktion des Präsidenten, Weber (Director Property Relation Optimization bei BWH Hotels Central Europe GmbH) ist seine Stellvertreterin und Stein-Kalesky (Head of People & Culture Europe bei Tristar Hotels) neuer Schatzmeister.

Alle drei sind erfahrene Hoteliers. Unter dem Motto „United Skills of Hospitality“ will der neue Vorstand den Verband noch stärker als Plattform für Wissenstransfer, Vernetzung, Nachwuchsförderung und Innovationskraft etablieren. www.hsma.de