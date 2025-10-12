Die neue Algotherm-Hotellinie von Groupe GM kombiniert die belebende Kraft des Meeres mit dermokosmetischer Expertise. Die regenerierenden, feuchtigkeitsspendenden und schützenden Produkte sind mit dermokosmetischen Wirkstoffen und der Alge Laminaria Digitata (Seetang) angereichert. Die Formeln bestehen zu 98 Prozent aus natürlichen Inhaltsstoffen, sind vegan, GMO-frei, glutenfrei und von Biorius-zertifiziert. Die Algotherm-Hotellinie hat einen frischen Meeresduft aus Zitrone, Maiglöckchen, Veilchen und Rose. Die neu gestaltete Verpackung ist inspiriert von den natürlichen Farben des Meeres. Die Kollektion umfasst auch den patentierten, nachfüllbaren Ecofill-Spender von Groupe GM, der mit versiegelten und rückverfolgbaren 400-ml-Beuteln ausgestattet ist, welche Produktintegrität und Hygiene gewährleisten. Dieses System verringert auch den Arbeitsaufwand im Hotel, da die Beutel in weniger als 30 Sekunden vom Reinigungspersonal austauschbar sind. Um das Angebot an großformatigen Spendern abzurunden, umfasst das Sortiment auch das 375-ml-Ecosource-Format, das mit den Umweltzeichen EU-Ecolabel und Nordic Swan zertifiziert ist. Abgerundet wird das Algotherm-Sortiment der Groupe GM durch eine Auswahl an Hotelaccessoires wie Duschhauben und Zahnpflegesets, die in recycelten Kartonhüllen und -schachteln verpackt sind und damit das Engagement der Marke für Nachhaltigkeit widerspiegeln. Als Teil des „Care About Earth“-Programms der Groupe GM verkörpert das Algotherm-Sortiment eine umweltbewusste Gastfreundschaft, die darauf abzielt, die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, ohne auf Luxus zu verzichten. www.groupegm.de