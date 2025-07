50 Jahre Duft, Schönheit und Vertrauen

Die Parfümerie Niendorf GmbH blickt auf ein halbes Jahrhundert Unternehmens-geschichte zurück.

Seit der Gründung durch Inge und Werner Niendorf hat sich das inhabergeführte Familienunternehmen mit Sitz in Bühl/Baden zu einer festen Größe in der deutschen Parfümerielandschaft entwickelt – mit heute 14 Filialen, einem modernen Onlineshop und einem breiten Sortiment rund um Parfum, Pflege, Make-up und Kosmetikbehandlungen. Geführt wird das Unternehmen in zweiter Generation von Marc und Verena Niendorf, die mit viel Leidenschaft, Innovationsfreude und einem klaren Bekenntnis zur Kundennähe die Familientradition fortsetzen. Ein zentraler Erfolgsfaktor sind die engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Alle Fachkräfte sind exzellent geschult, werden kontinuierlich weitergebildet und bringen nicht nur Fachwissen, sondern auch Empathie, Stilgefühl und echtes Interesse am Menschen mit. Der persönliche Kontakt und die individuelle Beratung machen den Unterschied und werden bei Niendorf großgeschrieben.

Mit dem Mix aus Tradition und Fortschritt setzt das Unternehmen auf hochwertige Marken, persönliche Beratung und einen starken Servicegedanken – in den Filialen ebenso wie online. Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal: An allen Standorten werden professionelle Kosmetikbehandlungen angeboten.

Ein wichtiger Meilenstein in der Unternehmensentwicklung war die Gründung der Dachmarke AMICA im Jahr 2009 – ein Zusammenschluss der Familienunternehmen Niendorf und Bittel. Diese strategische Kräftebündelung war eine bewusste Antwort auf die Herausforderungen eines sich wandelnden Marktes und stärkt bis heute die Position beider Partner als qualitätsorientierte, inhabergeführte Parfümerien mit Profil. Das Jubiläum ist nicht nur Anlass zum Feiern, sondern auch ein Beleg dafür, wie kraftvoll inhabergeführter Einzelhandel sein kann, gerade in Zeiten des Wandels. Seit 25 Jahren ist Niendorf Teil der beauty alliance – ein deutliches Bekenntnis zu Gemeinschaft, Qualitätsorientierung und der Überzeugung, dass man gemeinsam mehr erreicht.

www.parfuemerie-niendorf.de