GEWINNER Hotel Huus Quell Gonten

Mondholz, Naturstein und klare Linien: Die Architektur des Huus Quell setzt auf moderne

Ästhetik mit regionaler Handwerkskunst – harmonisch eingebettet in die Landschaft

Mit einem Wellnessbereich von 2200 Quadratmetern, erstklassiger Kulinarik und einer Lage inmitten des Alpstein auf 900 Metern Höhe ist das Quell ein Rückzugsort für all jene, die das Besondere suchen.

Ohne Kompromisse Wer Wellness neu denkt, landet im Huus Quell. Das 5-Sterne-Superior-Hotel, Teil des Appenzeller Huus Hideaways im Herzen des Appenzellerlands, verbindet moderne Spa-Kultur mit einem konsequent nachhaltigen Konzept – ganz ohne Kompromisse. Seit April 2025 geöffnet, bietet das neue Resort ein Spa-Erlebnis, das ganz im Zeichen des Wassers steht: Drei hauseigene Quellen speisen Pools, Duschen und Trinkbrunnen. Ihr mineralreiches Wasser fließt auch in Behandlungen ein – regional, rein, regenerierend. Die Anwendungen sind individuell, inspiriert von alten Heiltraditionen und kombiniert mit Hightech-Methoden wie Kryo- oder Sauerstofftherapie. Die Architektur spricht dieselbe Sprache: Mondholz, Naturstein und ein klares Design schaffen eine Atmosphäre, die sich einfügt statt aufzutrumpfen. Energie kommt aus erneuerbaren Quellen, die Lieferwege sind kurz, die Partnerschaften lokal. Wer hier ankommt, verlässt den Lärm – und kehrt zur Essenz zurück. Das Haus empfängt bewusst nur eine begrenzte Anzahl an Gästen. So bleibt der Aufenthalt intim, persönlich und frei von Hektik. Kein Anstehen, keine vollen Spa-Bereiche – dafür Raum für Ruhe, individuelle Betreuung und echte Erholung. www.appenzellerhuus.ch/de/hotels/hotels/huus-quell/

NOMINIERT Taiga Spa Wien

Im Taiga Spa erleben Gäste handverlesene Rituale mit Wurzeln in der russischen Badekultur – darunter Besenmassagen, Kräuteraufgüsse und warme Wickel mit Honig und Zedernöl. Verwendet werden ausschließlich natürliche Zutaten wie Taigabeeren und Birkenknospen

Mitten in der Stadt lädt das Taiga Spa zum Innehalten ein – mit einem Konzept, das europäische Spa-Kultur und slawische Dampfrituale vereint. In den intensiven 3-Stunden-Zeremonien kommen ausschließlich selbst kreierte Anwendungen mit Beeren, Honig und Kräutern zum Einsatz. Nachhaltigkeit ist kein Zusatz, sondern Grundlage – vom verwendeten Wasser bis zum letzten Tropfen Taigatee. Auch architektonisch spiegelt sich das Naturthema wider: Holz, gedämpftes Licht und Waldklänge schaffen eine stimmige Atmosphäre. In ihrem Day Spa verbindet Gründerin Margarita Rudenko Umweltbewusstsein mit gelebter Hingabe – und wurde dafür 2023 mit dem 2. Platz beim Spa Manager Award ausgezeichnet. Taiga Spa ist das einzige Spa in Wien, das traditionelle russische Banja-Rituale in dieser Tiefe anbietet – inklusive Besenmassage, Kräuterdampf und hausgemachten Wildbeeren-Getränken. www.taiga-spa.at

NOMINIERT Naturresort Gerbehof Biohotel Friedrichshafen

Entspannen inmitten echter Handwerkskunst: Im Natur-Spa des Biohotels Gerbehof trifft duftendes Holz auf edlen Naturstein und wohltuende Stille. Handgeschreinerte Saunen, heimische Materialien und Bio-Wellnessprodukte sorgen für ein rundum gelungenes Spa-Erlebnis

Natur, die berührt Das Biohotel Gerbehof am Bodensee steht für echte Nachhaltigkeit – zertifiziert und konsequent umgesetzt. Vom Frühstück bis zum Spa ist alles zu 100 Prozent biozertifiziert. Im Natur-Spa werden für die Behandlungen ausschließlich hochwertige Biopflegeprodukte wie Pharmos Natur (Green Luxury mit Aloe Vera) und Marias aus Salzburg (sanfte Naturkosmetik) verwendet. Auch Seifen, Shampoo, Handtücher und selbst die Reinigungsmittel sind ökologisch geprüft. Beheizt wird das Hotel mit einer eigenen Hackschnitzelanlage – gespeist von Holzabfällen und Miscanthus vom eigenen Feld. Sogar die Möbel wurden in der hauseigenen Werkstatt aus Holz vom eigenen Grundstück gefertigt. www.gerbehof.de

Aufmacherbild: Hotel Huus Quell

