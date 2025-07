100 Jahre Parfümerie Godel

Die Parfümerie Godel steht für hochwertige Düfte, exklusive Kosmetik, exzellenten Service und für Herzlichkeit – und das seit einem Jahrhundert!

Am Pfingstsamstag wurde das besondere Jubiläum auf der MS Königin Silvia auf dem Neckar gefeiert – mit 180 Gästen! 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Partnern waren mit dabei sowie ausgewählte Lieferanten. Nur dreimal im Jahr gibt es in Heidelberg eine Schlossbeleuchtung – den schönsten Blick auf das angestrahlte Schloss genießt man vom Neckar aus. „Diese Einladung ist ein großes Dankeschön an unsere Teams, die entscheidend zum Erfolg der Parfümerie Godel beitragen, und an die Personen, die sie im Alltag unterstützen“, so Geschäftsführer Franz Ende. „Ein großes Dankeschön geht auch an unsere Lieferanten, mit denen wir zum Teil schon jahrelang sehr vertrauensvoll und gut zusammenarbeiten.“

Mit einem Seifenhaus im Stuttgarter Stadtteil Feuerbach legte Gustav Godel vor 100 Jahren den Grundstein. Der Umzug im Jahr 1934 ins erste Ladengeschäft in der Klagenfurter Straße 38 markierte einen Meilenstein: Noch heute befindet sich an diesem Standort eine der Filialen der Parfümerie Godel.

Geschäftsführer Franz Ende (3.v.r.) und Prokuristin Katharina Vlach (3.v.l.) konnten zum Jubiläumsfest Frau Dr. Erika Godel (Mitte) mit ihrer gesamten Fami­lie begrüßen.

In den 50er Jahren kamen Parfümerien und Drogerien im Raum Stuttgart dazu und im Jahr 1970 erwarb Paul Godel die „Werner Parfümerien“. Seit 2017 gehört die Parfümerie Godel zum Beauty Netzwerk YBPN. Drei Jahre später erfolgte die Vereinheitlichung des Namens – alle Parfümerien des Familienunternehmens heißen seither Parfümerie Godel. Im selben Jahr konnte der eigene Online-Shop eröffnet werden.

In den 14 Filialen wurden bereits seit März viele Kundenaktivitäten und Events durchgeführt, um das Jubiläum zu feiern. Als Limited Edition gab es liebevoll bestückte Beautyboxen („die Lieferanten haben uns hier sehr großzügig unterstützt“) und hochwertige Godel-Seifen. Mit dem Kauf der limitierten Editionen („über 1800 Boxen wurden verkauft“) konnte jeder Kunde etwas Gutes tun, denn der gesamte Erlös fließt direkt in zwei Kinderhilfsprojekte in der Region: ‚SWR Herzenssache‘ und ‚Kinder unterm Regenbogen‘. Am Ende war nicht nur Franz Ende sehr begeistert: „60 000 Euro konnten durch die Spenden unserer Kundinnen und Kunden, aber auch mit Hilfe der großzügigen Unterstützung durch unsere Lieferanten überreicht werden!“

