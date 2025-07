„Longevity Through a Wellness Lens” (Longevity durch die Wellness-Brille) lautet das Motto des 19. Global Wellness Summit (GWS), der vom 18. bis 21. November 2025 im Mandarin Oriental Downtown Dubai stattfindet. Er bringt CEOs von Wellness-Unternehmen, Ärzte und Wissenschaftler, Investoren, Technologieführer und politische Entscheidungsträger zusammen, um die Zukunft aller elf Wellness-Segmente zu erkunden, darunter Wellness-Tourismus, körperliche Aktivität, geistiges Wohlbefinden, Schönheit, Spas und Wellness-Immobilien. GWS-Chairman und CEO Susie Ellis hat diesmal die Co-Vorsitzenden (Foto, v.l.n.r.) Dr. Michael Roizen, Pionier im Bereich Langlebigkeit und Chief Wellness Officer der Cleveland Clinic, Beautiful Destinations-Gründer Jeremy Jauncey, Servotel-Präsident Ömer K. Isvan und Anna Bjurstam, Pionierin im Bereich Wellness bei Six Senses, an ihrer Seite.

Der Gipfel findet erstmals in der Golfregion statt. Das Mandarin Oriental Downtown Dubai wird in Kürze eröffnet. Ein besonderer Schwerpunkt des Gipfels wird auf dem am schnellsten wachsenden Wellness-Markt liegen: Wellness-Immobilien. Das Global Wellness Institute (GWI) möchte außerdem den „2025 Global Wellness Economy Monitor” vorstellen, der brandneue Daten und Einblicke in den globalen Wellness-Markt und seine einzelnen Segmente liefert. Darüber hinaus wird der diesjährige Summit eine neue Form der Zusammenarbeit bieten: In geschlossenen Sitzungen werden sich Führungskräfte aus verschiedenen Wellness-Segmenten sich mit der Frage beschäftigen: „Was können wir gemeinsam erreichen, was wir alleine nicht erreichen können?“ Anmeldungen werden ab sofort entgegengenommen.