Mathias Rill wird Chief Commercial Officer (CCO) bei der NOBILIS GROUP

Die NOBILIS GROUP, der führende europäische Vertriebs- und Service-Hub für Prestige- und Luxusmarken, stellt mit Wirkung zum 1. Juli 2025 die Weichen für die Zukunft und erweitert die Geschäftsführung. Mathias Rill, bisher Vice President Sales, wird zum CCO berufen und tritt in die Geschäftsführung neben CEO und Mitinhaber Udo Heuser sowie CFO Matthias Mennekes ein.

Die Entscheidung wurde im Rahmen der DACH-Sommerkonferenz des Unternehmens in Wiesbaden bekannt gegeben. Ein bedeutender strategischer Schritt, den Udo Heuser gemeinsam mit dem Co-Gesellschafter Gebr. Heinemann vorbereitet hat.

„Mathias Rill ist seit drei Jahren Teil unseres Teams und hat in dieser Zeit durch Führungsstärke, klare Kommunikation und tiefgreifende Vertriebs- und Markenkompetenz überzeugt“, so Udo Heuser.

„Mit seiner Erfahrung bei Procter & Gamble, Coty und der Nobilis Group bringt er alle Voraussetzungen mit, um als CCO einen entscheidenden Beitrag zur nachhaltigen Weiterentwicklung unseres Unternehmens zu leisten. Er hat mein vollstes Vertrauen.“

Auch Mathias Rill äußerte sich zu seiner neuen Aufgabe: „Ich freue mich auf diese neue Aufgabe – vor allem, weil ich sie mit einem großartigen Team angehen darf, dem ich voll und ganz vertraue. Gemeinsam mit unseren Marken- und Handelspartnern möchte ich die Entwicklung der Nobilis Group mit viel Leidenschaft weiter vorantreiben. Für die Unterstützung und die Wertschätzung, die mir entgegengebracht wird, bin ich sehr dankbar.“

Mit der Erweiterung der Geschäftsführung setzt die Nobilis Group konsequent auf nachhaltige Unternehmensentwicklung. Seit der Übernahme durch Udo Heuser im Jahr 2019 hat sich das Unternehmen dynamisch entwickelt: Von ursprünglich zwei auf heute zehn Länder expandiert und mit einem Umsatzwachstum auf über 300 Millionen Euro wurde die Basis für weiteres internationales Wachstum gelegt.

Zukünftig will sich Udo Heuser noch stärker auf die strategische Weiterentwicklung der Gruppe konzentrieren. „Als Familienunternehmen denken wir nicht in Quartalen, sondern in Generationen. Gemeinsam mit unserem Partner Gebr. Heinemann arbeiten wir an einer langfristigen Vision, mit Fokus auf nachhaltige Beziehungen zu Stakeholdern, Markeninhabern, dem Handel und natürlich unserem Team“, so Heuser.

Mit der erweiterten Geschäftsführung und einem erfahrenen Führungsteam rund um die Vice Presidents Kirsten Uchtmann und Pierre Schwank sieht sich die Nobilis Group bestens aufgestellt für die nächste Wachstumsphase im internationalen Beauty- und Duftgeschäft.

www.nobilis-group.com