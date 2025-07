Auf insgesamt 3.700 Quadratmeter wird aktuell der Wellnessbereich des Bergkristall in Oberstaufen erweitert. Ab August soll er den Gästen zugänglich sein. Die Maßnahme ist Teil von umfangreichen Modernisierungen in dem 4-Sterne-Superior-Hotel. Neben einem 14 Meter-Indoor-Sportpool gibt es einen überdachten Außen-Whirlpool und weitere Ruhebereiche. Der Garten wird ebenfalls neu gestaltet. Modernisiert wird auch der Behandlungsbereich des Kristall Spa. Das Ambiente ist von natürlichen Materialien wie Nussholz, Lehm und regionalem Stein geprägt und soll neben optischen Aspekten auch das Raumklima verbessern. Die hauseigene Kosmetiklinie „EWIG by Bergkristall“ wird ebenfalls eingeführt. Weitere Maßnahmen der Modernisierung sind u.a. ein zweistöckiges Fitnessstudio sowie ein Yogastudio. Im Frühling kommenden Jahres sollen außerdem sechs neue See-Suiten von jeweils 65 Quadratmetern mit privater Bio-Sauna, Terrasse mit Whirlwanne und direktem Zugang zu einem neuen Bergsee Gäste aufnehmen. www.bergkristall.de/erweiterung2025

Aufmacherbild: Alpstein-Architekten