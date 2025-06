Sonia Constant – Höchst kreative Duftkünstlerin

Die Parfümeurin Sonia Constant ist eine der vielseitigsten Duftkünstlerinnen unserer Zeit. Sie arbeitet für Narciso Rodriguez, Tom Ford und Mugler. Zudem brilliert sie mit avantgardistischen Nischendüften. Ein Gespräch über kreative Prozesse, Inspirationsquellen und Herausforderungen der Parfümerie.

Schon als Kind kam Sonia Constant mit Düften in Kontakt, die ihr in Erinnerung bleiben, wie „Paloma Picasso“, das Parfum ihrer Mutter. Aufgewachsen in einem Vorort von Paris beziehen sich ihr ersten Dufterinnerungen auf die Familie: „Das Apfelkompott meiner Großmutter, den Rasen, den mein Vater mähte – das sind mit guten und wohligen Gefühlen verbundene Erinnerungen.“ Ihre Familie hat für die in Paris lebende Constant einen immensen Stellenwert. Sie lebt mit ihrem Mann und zwei Söhnen. Stolz sagt sie: „Mein Sohn Leonard interessiert sich für die Parfümerie. Er spricht oft mit mir über meine Kreationen, stellt viele Fragen. Ich liebe es, meine Leidenschaft mit ihm zu teilen. Mein Sohn Sandro ist ein talentierter Fotograf. Die atemberaubenden Fotos für Musk K by Ella K hat er gemacht und dadurch meiner Arbeit eine künstlerische Note verliehen.“

Zwischen Narciso Rodriguez und Sonia Constant stimmt die Chemie. Auch das neue „for her Eau de Parfum Intense“ hat die Parfümeurin entwickelt. Für ihr eigenes Duftlabel Ella K nimmt sie die Trägerin mit auf olfaktorische Reisen, die Emotionen wecken und Bilder ferner Landschaften skizzieren.



Ursprünglich wollte Sonia Constant Star-Balletttänzerin werden, dann Architektin oder Designerin. Doch schließlich entdeckte sie in einer Broschüre der bekannten ISIPCA-Parfümeursschule in Versailles die Möglichkeit, sich zur Parfümeurin ausbilden zu lassen. Sie bewarb sich erfolgreich und bezeichnet die Zeit an der Schule als einzigartig: „An der ISIPCA hatte ich die Gelegenheit, von renommierten Lehrern viel über die Kunst und Wissenschaft der Duftkreation zu lernen. Im Rahmen meines Praktikums konnte ich meine Ausbildung bei Givaudan unter der Leitung meiner Mentoren Olivier Pescheux und Jean Guichard fortsetzen. Es machte großen Spaß, das Gelernte anzuwenden.“ Im Anschluss besuchte sie die Givaudan-Parfümerieschule. Peu-a-peu arbeitete sie für bedeutende Marken. Ihre Karriere bei Givaudan nahm Fahrt auf. Mittlerweile kreiert sie als Senior Perfumer für große, relevante Projekte.

Sonia Constant besitzt die besondere Fähigkeit, Emotionen und Erinnerungen in Düfte zu übersetzen, was ihre Kreationen authentisch und ausdrucksstark macht. „Ein guter Duft erzählt eine Geschichte“, sagt sie. „Ich beginne oft mit einer Emotion oder einer Erinnerung, die ich olfaktorisch ausdrücken möchte.“ Kontraste faszinieren sie: „Die spannendsten Kreationen entstehen dort, wo Gegensätze aufeinandertreffen.“

Natur trifft Wissenschaft

Ein zentraler Bestandteil ihres kreativen Prozesses ist die Auswahl der Rohstoffe. „Ich liebe natürliche Ingredienzen, arbeite aber ebenso gerne mit synthetischen Molekülen. Sie eröffnen neue Dimensionen.“ Die Balance zwischen Natur und Wissenschaft sei der Schlüssel zu innovativen Duftkreationen, was sie eindrucksvoll auch bei „Narciso Rodriguez for her Eau de Parfum Intense“ (Shiseido Fragrance) unter Beweis stellt, einer kraftvollen Neuinterpretation des ikonischen Duftes. Mehrfach hat sie für Narciso Rodriguez kreiert: „Das ist ein Privileg! Unsere gemeinsame Vision und Sprache machen den kreativen Prozess so erfüllend. Wir wollen Düfte kreieren, die die Essenz der Weiblichkeit widerspiegeln.“ Für „for her“ verband Sonia Constant traditionelle Handwerkskunst mit innovativer Technik. Mithilfe zweier neuartiger Verfahren – Künstlicher Intelligenz (KI) und Headspace-Technologie – wurde das Moschusherz vollständig neu gestaltet.

Givaudans KI-Tool Carto™ ermutigt Parfümeure, neue Akkorde durch einen spielerischen Ansatz zu erforschen. Scent Trek™, eine umweltfreundliche Headspace-Technologie, fängt die authentische Essenz von Naturwundern ein und ermöglicht es, einzigartige Düfte zu rekonstruieren.

In der „for her“-Kollektion von Narciso Rodriguez dient Moschus als Schlüsselelement, das alle Düfte miteinander verbindet. Für die Arbeit mit Moschusnoten hat Sonia Constant ein besonderes Faible: „Mein Favorit, White Musk, verkörpert ein sinnliches und doch reines Aroma, das wochenlang auf der Kleidung verweilt. So wie eine magische Zutat, die das gesamte Dufterlebnis verstärkt.“

Auch eigenen Projekten widmet sie sich. Seit 2017 kann sich die Duftkünstlerin auch mit ihrer Marke „Ella K“, die sie einer von ihr erfundenen Heldin widmet, ausdrücken (über encondi). „Für Ella K ist Luxus ein Lebensstil, eine Geisteshaltung, die immer unerwartet und dadurch zeitlos ist.“ Das Label verkörpert die Reiseleidenschaft von Sonia Constant mit Düften, die Geschichten von Freiheit, Abenteuer und innerer Stärke erzählen. Jede Kreation ist eine olfaktorische Reise, die Emotionen weckt und Bilder ferner Landschaften skizziert.

Stets im Gepäck von Sonia Constant: Scent Trek™. Mit der innovativen Headspace-Technologie können einzigartige Düfte originalgetreu erfasst werden.

Befragt nach aktuellen Herausforderungen nennt sie steigende regulatorische Anforderungen und sich schnell verändernde Verbraucherwünsche. „Nachhaltigkeit wird immer wichtiger. Wir arbeiten stetig daran, umweltfreundlichere Formulierungen zu entwickeln.“ Doch die Kunst dürfe nicht verloren gehen: „Ein Duft sollte Emotionen wecken und nicht nur neuesten Trends folgen.“

Nicht überraschend, dass Reisen, Kunst und Kultur inspirierend wirken. „Jedes Reiseziel bietet einzigartige Düfte, die Erinnerungen und Emotionen hervorrufen können. Wenn ich reise, habe ich immer unser Tool Scent Trek™ dabei, mit dem sich eine Vielzahl von Düften einfangen lässt, die mich oft auf neue Ideen bringen.“ Auch visuelle Eindrücke werden verarbeitet: „Ein Gemälde kann eine Farbwelt erschaffen, die ich in einen Duft übersetze. Auch Gedichte oder Musik können mich auf olfaktorische Reisen schicken.“ Doch auch Entspannung muss sein: „Meditation und Yoga ermöglichen es mir, meinen Kopf zu leeren, damit neue Ideen entstehen können.“ Sonia Constant ist beständig auf dem Karriereweg, ohne ihr nahes persönliches Umfeld und sich selbst zu vergessen.

Dr. Bodo Kubartz