Neue Skin Care Marken bei der NOBILIS GROUP

Die NOBILIS GROUP, der führende, konzernunabhängige und inhabergeführte Beauty-Distributeur und Service-Partner in der DACH-Region, setzt ihren strategischen Ausbau im Bereich Skin Care konsequent fort.

Ende Mai wurde die exklusive Vertriebspartnerschaft mit der Hautpflegemarke AHAVA verkündet. AHAVA steht seit über 30 Jahren für authentische Hautpflege auf Basis der wertvollen Mineralien und Inhaltsstoffe aus dem Toten Meer. Mit wissenschaftlich fundierten Formulierungen, nachhaltigen Produktionsstandards und einem klaren Bekenntnis zur Natur hat sich AHAVA international als Premium-Marke im Bereich der natürlichen Pflege etabliert. Die Produktlinien von AHAVA werden ab dem 1. August 2025 über die Nobilis Group im stationären Handel sowie über ausgewählte E-Commerce-Plattformen in Deutschland und Österreich vertrieben.

Ab 01. August 2025 übernimmt die Nobilis Group zudem den exklusiven Vertrieb der australischen Skincare-Marke Grown Alchemist in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Grown Alchemist steht für die moderne Alchemie der Hautgesundheit: Plant-powered. Science-boosted. Die Marke kombiniert die Wirkkraft natürlicher Pflanzenstoffe mit Biotechnologie auf dem neuesten Stand der Forschung, für klinisch geprüfte Formulierungen, die sichtbare Ergebnisse liefern. Gegründet 2008 in Melbourne, basiert das Konzept auf der Überzeugung, dass Haut ihr volles Potenzial entfalten kann, wenn sie genau das bekommt, was sie braucht.

„Die Partnerschaft mit der NOBILIS GROUP ist ein bedeutender Meilenstein auf unserem internationalen Wachstumskurs. Ihre umfassende Marktkenntnis und ihr hoher Qualitätsanspruch machen sie zum idealen Partner, um den integrativen Hautpflegeansatz von Grown Alchemist in der DACH-Region zu etablieren. Gemeinsam freuen wir uns darauf, den Konsumentinnen und Konsumenten ein Skincare-Erlebnis zu bieten, das ebenso intelligent und wirkungsvoll wie ästhetisch durchdacht ist“, kommentiert Anna Teal, CEO Grown Alchemist. „Grown Alchemist steht exemplarisch für den Wandel in der Hautpflege: Wissenschaftlich fundierte Formulierungen, verstärkt durch Biotechnologie, treffen auf höchste Designansprüche. Wir freuen uns, diese zukunftsweisende Marke im DACH-Raum zu etablieren“, so Udo Heuser, CEO | Managing Partner der NOBILIS GROUP.

Ebenfalls ab August wird auch die innovative Hautpflegemarke MGM COSMETICS exklusiv von der Nobilis Group in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertrieben. Mit dieser Partnerschaft stärkt die NOBILIS GROUP ihr Portfolio im Bereich High-Performance-Skincare. MGM COSMETICS ist eine hochwirksame Skincare-Marke aus Deutschland – entwickelt von Marco Sinervo, CEO und Gründer von MGM Models. Ursprünglich für Models konzipiert, bietet MGM COSMETICS heute professionelle Pflegeprodukte für alle, die höchste Ansprüche an ihr Hautbild haben. Mit einem klaren Fokus auf Wirksamkeit, Innovation und Stil verbindet die Marke dermatologisches Know-how mit ästhetischem Anspruch. „Designed for the Runway“ – für echte Performance unter realen Bedingungen. „Mit MGM COSMETICS erweitern wir unser Portfolio um eine Marke, die Professionalität, Modebewusstsein und Wirkstoffkompetenz vereint. Die klare Vision von Marco Sinervo, Hautpflege mit der Realität des High-Fashion-Alltags zu verbinden, überzeugt uns. Wir freuen uns, diese außergewöhnliche Marke nun in der DACH-Region zu etablieren“, so Udo Heuser, CEO | Managing Partner der NOBILIS GROUP zur neuen Partnerschaft.



