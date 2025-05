Aroma Company – Botschafter feiner Nischenparfums

Das sorgfältig zusammengestellte Portfolio der Aroma Company umfasst feine Parfums individuellster Marken.Dazu gehören Montale, Mancera, Pierre Guillaume Paris und Mihan Aromatics.

MANCERA – kreatives Projekt von Vater und Tochter

Mit der Marke Mancera startet die einzigartige Zusammenarbeit von Pierre Montale und seiner Tochter Amélie, einer Fotografin und visionären Künstlerin. Die ikonische Form des Mancera Flakons bietet zahlreiche kreative Möglichkeiten, um der Fantasie seines außergewöhnlichen Schöpfers, Pierre Montale, freien Lauf zu lassen. Jeder Duft ist das Ergebnis eines gemeinsamen kreativen Prozesses zwischen Vater und Tochter, die eine einzigartige Mischung aus Tradition und Moderne geschaffen haben. Die Erfahrung und Kultur von Pierre verschmelzen mit der visuellen Kreativität und der starken Ästhetik von Amélie. Vanille, ein Markenzeichen von Mancera,verleiht vielen Düften das gewisse Etwas.

MIHAN AROMATICS – Unisex, romantisch und zeitlos

Die Wertschätzung der außergewöhnlichen Kraft von Düften und ihre Liebe zur australischen Heimat veranlassten Julia & Josh zur Gründung von Mihan Aromatics. Ihre Parfums werden aus hochwertigem australischem Zuckerrohr destilliert, als Hommage an Julias Familie, die auf eine lange Tradition im Zuckerrohr-Anbau zurückblickt. Als hochwertige Alternative zum üblichen Ethanol verhält sich Zuckerrohr besonders sanft zur Haut. Düfte wie Sienna Brume sind inspiriert von Gefühlen und Erlebnissen von Julia & Josh in Melbourne. Düfte wie Kirra Curl lassen die faszinierende Flora und Fauna Australiens erleben. Die Parfumkonzentration von 30 % ist besonders langanhaltend.

PIERRE GUILLAUME paris – Originell und innovativ

Für Pierre Guillaume ist Parfum mehr als ein Duft – es ist eine Kunstform. In seiner eigenen Manufaktur in der französischen Auvergne entstehen zeitgenössische, originelle, poetische, tragbare und qualitativ äußerst hochwertige Parfums. Pierre Guillaumes Anspruch ist es, Düfte neu zu denken. Durch innovative Ideen, präzise Formulierungen und nachhaltige Herstellungsverfahren kreiert er immer wieder neue Düfte, die begeistern.

In STÆLIOS, neu von Pierre Guillaume, umhüllen luxuriöse Noten von russischem Leder ein Veilchenholz, das mit feurigem Davana-Likör getränkt und mit Ashanti Pfefferblättern gewürzt ist. Leder verströmt einen warmen, zarten Duft von unendlicher Kostbarkeit. Elegant und feurig wie die Sonne.

MONTALE – inspirierende Erfolgsgeschichte

Was als persönliche Leidenschaft begann, wurde zu einer ganz besonderen Duftgeschichte: Nach vielen Jahren als Parfümeur in Saudi-Arabien wollte Pierre Montale die kostbaren Aromen des Orients mit der westlichen Welt teilen. Mit dieser Vision gründete er 2003 in Paris die Marke Montale. Heute zählt Montale Paris zu den spannendsten und innovativsten Dufthäusern – mit über 100 Kreationen, die für ihre außergewöhnliche Intensität und lange Haltbarkeit bekannt sind. Die hohe Konzentration der Parfums (bis zu 35 %) sorgt für eine facettenreiche, langanhaltende Duftentwicklung. Von sinnlich-warmen Oud-Kompositionen bis hin zu strahlend-frischen Noten bietet Montale eine unvergleichliche Vielfalt. Die Aluminium-Flakons verleihen Montale den inzwischen weltbekannten „Signature“-Look. Sie gewährleisten wesentlich besseren Schutz und Haltbarkeit der edlen Essenzen. Montale Paris steht für kraftvolle, ausdrucksstarke Parfums, die Geschichten erzählen und Erinnerungen wecken – ein echtes Statement für Duftliebhaber auf der ganzen Welt.

Alle Parfums von Montale zeichnen sich durch eine außergewöhnlich hohe Qualität und Entfaltung aus. Zitrisch süß präsentiert sich Bubble Forever.

