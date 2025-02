MARVIS Out-of-Home-Kampagne in Deutschland

Laut, lebendig und unübersehbar: MARVIS hat seine erste Out-of-Home-Kampagne gestartet. In Berlin, München, Köln und Düsseldorf erwecken überdimensionale, auffällige Plakate die einzigartige Markenbotschaft von MARVIS zum Leben.

„Diese Out-of-Home-Kampagne ist für eine Marke wie Marvis der perfekte Weg, um ihre Botschaft auf eine kraftvolle und emotionale Weise zu vermitteln. Sie ermöglicht es, die Marke in den urbanen Raum zu tragen, wo sie von einer breiten Zielgruppe wahrgenommen wird – direkt, unmittelbar und unübersehbar“, sagt Bianca Steinhaus, Marketing Director bei Sommaire Beauté. „Durch die visuelle Präsenz auf Plakaten und an zentralen Orten wird MARVIS Teil des alltäglichen Lebens der Menschen und bleibt so lange im Gedächtnis.“

An den zentralsten Plätzen der vier Metropolen werden die Plakate zum unübersehbaren Blickfang. Streetstyle trifft so auf innovative Markenkommunikation. Bianca Steinhaus ist überzeugt: „Wer MARVIS noch nicht kennt, wird es spätestens jetzt tun – und wer die Marke kennt, wird sie noch mehr lieben!“ www.sommaire-beaute.com