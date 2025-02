Das neue Conrad Hamburg, das ins historische Levantehaus einziehen wird, begrüßt voraussichtlich im September 2025 die ersten Gäste. Die Eigentümer des Levantehauses haben zugesagt, die Flächen des Conrad Hamburg nach umfassender Modernisierung im August dieses Jahres an den Betreiber MHP zu übergeben. Damit steht dem Deutschland-Debüt der Hilton-Luxusmarke Conrad Hotels & Resorts nichts mehr im Weg. Das 1912 erbaute Levantehaus befindet sich unweit des Rathauses, der Alster und der Hafencity direkt an der berühmten Mönckebergstraße. Das ehemalige Kontorhaus mit seiner denkmalgeschützten Fassade beherbergt heute eine exklusive Einkaufspassage. „Mit dem Conrad Hamburg erschaffen wir ein außergewöhnliches Hotel, das die historische Architektur des Jugendstilgebäudes mit zeitgemäßem Luxus vereint“, so Dr. Jörg Frehse, Vorstandsvorsitzender (CEO) von MHP. Die Neugestaltung der Hotelflächen geht weit über eine Renovierung hinaus. Das Interieur-Designbüro „1508 London“ konzipierte nicht nur sämtliche Zimmer und Suiten neu, sondern auch die neun Konferenzräume, die Lounge-Bar, das Restaurant mit Private-Dining Räumen, eine Whiskey-Lounge und die Wellnesseinrichtungen, darunter ein luxuriöses Spa, ein modernes Fitnessstudio und ein 20-Meter-Innenpool. Als Hommage an das Werk von Franz Bach, Baumeister des Levantehauses, setzten die Designer verspielte, elegante und romantische Akzente. www.mhphotels.com