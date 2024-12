Bill Kaulitz und SEPHORA feiern Launch von „Himmel“

Am 15. November wurde der SEPHORA Store in den Düsseldorfer Schadow Arkaden zum Schauplatz einer aufmerksamkeitsstarken Veranstaltung: Bill Kaulitz, Frontmann der Band Tokio Hotel und gefeierte Stilikone, präsentierte sein erstes eigenes Parfum. Die Veranstaltung lockte eine Vielzahl prominenter Influencer und Kunden an, die in die Duftwelt von „HIMMEL“ eintauchten und eine exklusive Premiere erlebten.

Zur Begrüßung hieß Björn Überschär, General Manager von SEPHORA, die Gäste willkommen. Der gesamte Store war im Stil des neuen Duftes gestaltet und schuf eine immersive Atmosphäre, die die Vision von „HIMMEL“ widerspiegelte.

Bill Kaulitz selbst überraschte die Gäste mit einem dreistündigen Meet & Greet und sorgte für ein weiteres Highlight, indem er die ersten 30 verkauften Flakons persönlich signierte.

Der genderless Duft wird von KAA Cosmetics, der neuen Marke von Bill Kaulitz, auf den Markt gebracht und ist exklusiv bei SEPHORA erhältlich. www.sephora.de