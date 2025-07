Erster Nachhaltigkeitsbericht von baslerbeauty

Das familiengeführte Unternehmen baslerbeauty gibt in seinem ersten Nachhaltigkeitsbericht einen umfassenden Einblick in seine Nachhaltigkeitsstrategie und zeigt transparent auf, wie es nachhaltige unternehmerische Verantwortung fest in seiner Unternehmensführung verankert.

Das mittelständische Beautyunternehmen, das seit 1973 in der Region Stuttgart verwurzelt und Teil der haircare.group ist, verfolgt eine zukunftsorientierte Nachhaltigkeitsstrategie, die umweltbezogene, soziale und ökonomische Aspekte berücksichtigt, um eine lebenswerte Zukunft für die nachfolgenden Generationen zu gestalten. Der Bericht, der sich auf das zuletzt abgeschlossene Geschäftsjahr 2023/2024 bezieht, veranschaulicht auf 44 Seiten, welche konkreten Ziele sich das Unternehmen bis 2030 gesetzt hat – darunter Reduktionsziele der CO₂-Emissionen, die Stärkung sozialer Verantwortung und die nachhaltige Weiterentwicklung des Sortiments, sowie konkrete Maßnahmen zur Umsetzung dieser.

„Mit diesem Bericht schaffen wir Transparenz über unsere Nachhaltigkeitsziele, Maßnahmen und Fortschritte. Dabei stehen wir in engem Austausch mit unseren Stakeholder/Innen und laden unsere Partner/Innen, Kund/Innen und Mitarbeiter/Innen dazu ein, diesen Weg mit uns gemeinsam zu gehen – für eine nachhaltige Zukunft und eine Branche, die Verantwortung übernimmt“, erklärt Geschäftsführer Timo Allert.

Die Nachhaltigkeitsstrategie von baslerbeauty konzentriert sich auf die drei Handlungsfelder Mensch, Umwelt und Sortiment, in denen das Unternehmen aufgrund seiner Geschäftstätigkeit einen gezielten Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung leisten kann. Zudem veröffentlicht baslerbeauty im Rahmen des Berichts eine umfassende CO₂-Bilanz.

Mit dem Nachhaltigkeitsbericht legt baslerbeauty einen wichtigen Grundstein für die kontinuierliche Weiterentwicklung seiner Nachhaltigkeitsstrategie und bekennt sich klar zu einer langfristigen, verantwortungsvollen Unternehmensführung.

„Wir betrachten Nachhaltigkeit als einen fortlaufenden Entwicklungsprozess. Dabei legen wir großen Wert auf eine transparente Nachhaltigkeitskommunikation und nachvollziehbare Maßnahmen – auch bzw. gerade in Bereichen, in denen wir noch am Anfang stehen“, betont Stephanie Zippelius,CSR-Management.

Der Bericht steht ab sofort unter www.basler-beauty.de/nachhaltigkeit zum Download bereit. Unter Nachhaltigkeit@basler-beauty.de lädt das Unternehmen zu einem offenen Dialog über das Thema Nachhaltigkeit ein.