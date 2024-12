Das Althoff Dom Hotel in Köln und The Florentin, an Althoff Collection Hotel in Frankfurt, gehören ab sofort zum Portfolio der Leading Hotels of the World (LHW). Damit wächst die Anzahl der Häuser innerhalb der Deutschen Luxushotel-Marke, die den Ansprüchen der Vereinigung in Bezug auf Qualität und Einzigartigkeit erfüllt, auf sechs. „Es macht mich stolz, dass unsere beiden neuen Hotel-Ikonen bereits vor ihrer Eröffnung ein derart angesehenes Qualitätssiegel erhalten“, kommentiert Frank Marrenbach, CEO der Althoff Hotels. Mit der Wiedereröffnung des Althoff Dom stehen 130 luxuriöse Zimmer und Suiten, eine Hotelbar und das Signature Restaurant mit Dachterrasse und Blick auf den Kölner Dom zur Verfügung. Die Eröffnung ist für die zweite Jahreshälfte 2025 geplant. Die ehemalige „Villa Kennedy“ in Frankfurt wird 2025 unter dem Namen The Florentin, an Althoff Collection Hotel eröffnen. Das Urban Retreat soll 147 Zimmer, darunter 95 Studios und 52 Suiten bieten. Besonders großzügig und exklusiv sollen sich die zwölf Signature Loft Suiten sowie die Präsidenten Suite mit 320 Quadratmetern Fläche präsentieren.