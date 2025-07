GRANDEL war Gastgeber der Verbandstagung des vcp

Vom 24. bis 25. Juni 2025 versammelten sich rund 60 Branchenentscheider, Fachjournalisten und geladene Gäste bei GRANDEL The Beautyness Company in Augsburg zur Verbandstagung des vcp – inklusive Jubiläumsfeier zum 40-jährigen Bestehen des Verbands.

Aktuell betreut der Verband vcp 50 Mitgliedsunternehmen. Diese sind insbesondere Hersteller und Vertreiber von Erzeugnissen der pflegenden Kosmetik, dekorativen Kosmetik, Permanent-Make-up, Nails, Fußpflege und der Kosmetiktechnik.

Das Programm und bot eine Vielzahl spannender Inhalte. Tag eins hatte vom Beauty Walk in der gläsernen Manufaktur über Hintergrundinformationen zu Digitalisierung und Branding bei Grandel noch drei weitere Vorträge auf der Agenda.

Es referierten die externen Experten Gero Gode zu Künstliche Intelligenz innerhalb der kundenzentrierten Produktentwicklung, Prof. Dr. Sarah Hatfield, Technische Hochschule Augsburg, zu Gen Z und Kult-Eishockeyspieler Dennis Endras, ehemals Augsburger Panther, zum Thema Motivation.

Am Abend feierten die Beauty-Experten das 40-jährige Bestehen ihres Verbandes traditionell bayerisch; bei Lauterbachers am See mit BBQ und Gstanzlsänger – große Torte, passende Worte und ein besonderer Rückblick inklusive.

Der zweite Tag stand ganz im Zeichen der Verbandsarbeit. Rechtsanwalt Dr. Erik Schmid, Advant Beiten, klärte auf, was Führungskräfte 2025 in Sachen Arbeitsrecht zwischen neuer Regierung, Wirtschaftskrise und arbeitnehmerfreundlichen Urteilen wissen sollten. Über sinnorientiertes Unternehmertum sprach Impulsgeber Martin Matheo Doeller. Den Vortragpart beendete Coach Michael Portz mit seinem Beitrag zu Human Connection in Zeiten von KI.

Alexander Drusio, 1. Vorsitzender VCP, mit Regine Biller und Thomas Rieder von Clarins und Martin Ruppmann, Geschäftsstelle VCP

„Das war ein echt hottes Event, nicht nur wegen den sommerlichen Temperaturen“, freute sich Geschäftsführerin Ariane Grandel. „Eigentlich bin ich noch in Elternzeit, aber diese Tagung wollte ich auf keinen Fall verpassen. Networking, inspirierende Vorträge, ein Jubiläum inklusive Sommerfest und das alles in unseren Hallen. Einfach BEAUTYful.“

www.grandel.de; www.vcp.eu