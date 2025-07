haircare.group wird Mitgesellschafterin der KERTU GmbH & Co. KG

Die familiengeführte haircare.group, 360°-Anbieter für Haarpflege und Beauty aus Baden-Württemberg, beteiligt sich zum 01. Juli 2025 an der KERTU GmbH & Co. KG – dem größten Zusammenschluss eigenständiger Friseursalons in Deutschland.

Im Rahmen der strukturellen Neuausrichtung übernimmt Dr. Michael Allert, Geschäftsführer der haircare.group, den Gesellschaftsanteil von Heinz Klinger. Gleichzeitig tritt David Pflüger in die Nachfolge seines Vaters Wilfried Pflüger, der in den wohlverdienten Ruhestand geht.

Gemeinsam mit dem langjährigen Gesellschafter Janni Ossas bilden sie das neue Führungstrio der KERTU GmbH & Co. KG.

Die neuen Partner teilen die klare Vision, das Unternehmen strategisch weiterzuentwickeln, das erfolgreiche Salonpartnersystem zukunftsorientiert aufzustellen und die Marke KERTU weiter zu stärken.



„KERTU steht für Expertise, Innovationskraft und gelebte Partnerschaft – Werte, die auch die DNA der haircare.group prägen. Wir sehen großes Potenzial in dieser engen Zusammenarbeit und freuen uns darauf, unsere Fachkompetenz in das starke Fundament von KERTU einzubringen. Gemeinsam wollen wir den Friseurmarkt nachhaltig gestalten und weiterentwickeln“, erklärt Dr. Michael Allert. „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Dr. Michael Allert und David Pflüger, die frischen Wind, neue Impulse und wichtige Kompetenzen mitbringen“, betont KERTU Geschäftsführer Janni Ossas.



KERTU gilt mit über 40 Jahren Erfahrung als größter Zusammenschluss eigenständiger Friseursalons im deutschsprachigen Friseurmarkt. Mit der Beteiligung an KERTU erweitert die haircare.group nicht nur ihr umfassendes unternehmerisches Portfolio, sondern stärkt auch ihren direkten Bezug zur Friseurbranche weiter, deren Ziel es ist, starke Marken im Friseurmarkt aktiv zu begleiten, langfristige Kooperationen zu fördern und neue Innovationsimpulse zu setzen.

