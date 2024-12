Lassen Sie es himmlisch duften!

Die besinnliche Vor- und Weihnachtszeit hat viele wunderbare Facetten. Die wohligen Düfte der Weihnachtsbäckerei und der Weihnachtsküche gehören unbedingt dazu. „Es duftet himmlisch“ gehört zu den schönsten Komplimenten in dieser Zeit – und jeder freut sich schon aufs Probieren.

Überraschenderweise entfalten oft eher vernachlässigte Gewürze betörende Düfte. In der Weihnachtszeit ist ihre Hoch-Zeit! Gewürze sind winzige Pflanzenteile, die jede Speise verfeinern. Wegen ihres natürlichen Gehaltes an Geschmacks- und Geruchsstoffen sind sie beliebt als kraftvolle, würzende und geschmacksgebende Zutaten. Ob frisch, getrocknet oder gemörsert – Gewürze bringen uns in null Komma nichts in die wunderbare Welt der kindlichen Erinnerungen zurück, um dann mit uns in neue, bislang unentdeckte Welten der Gerüche zu reisen.

Gewürze wie Zimt, Anis, Süßholz, Vanille, aber auch Gewürznelke, Muskat, Lorbeerblätter, Senf, Knoblauch, Pfeffer, Chili, Ingwer und viele mehr haben eine uralte Tradition in der Weihnachts- und Winterküche. Insbesondere die Ayurveda-Ernährungsmedizin lehrt uns, welche davon unsere Gerichte leichter, verdaulicher, bekömmlicher, genussvoller, duftender und sogar aphrodisierender machen.

Zimt, Pfeffer und Chili regen mit ihrer „einheizenden“ Wirkung bekanntlich die Verdauung an. Kurkuma, Ingwer und Knoblauch sind die Trias des Immun-Boostings, die sich unter anderem auch bei der Erkältungsprophylaxe bewährt haben.

Ein Toast also auf die kleinen vielseitigen Helden des Küchen-Alltags, die nicht nur unseren Gaumen berühren, sondern uns auch, gezielt eingesetzt, vor dem einen oder anderen kleinen Wehwehchen in der kalten Jahreszeit bewahren können. Und da die meisten Gewürze sicherlich in Ihrem Küchenregal zu finden sind, lege ich Ihnen drei Gewürz-Gesundheitstipps (rechts) als kleines Geschenk unter den Weihnachtsbaum.

Bye bye Kopfschmerzen dank Nelke: Der charakteristische Duft von Nelke und ihre beruhigende, hitzereduzierende Wirkung sind eine Wohltat für den heißen, gestressten Kopf. Kochen Sie ein paar Nelke-Knospen in 500 ml Wasser auf und lassen Sie den Tee zugedeckt 10 Minuten ziehen. Füllen Sie ihn in eine Thermoskanne ab und genießen Sie die stressreduzierende Kraft der Nelken in kleinen Schlucken über den Tag verteilt. Meiner Meinung nach ein herrlicher Tee, der spannungs-lösend und konzentrationsfördernd wirkt, gerade in der Hektik der Vorweihnachtszeit.

Tschüss Heiserkeit dank Honig, Kurkuma und Pfeffer:

In nur 3 Minuten können Sie 2 EL Honig (am besten dunkler Wald-honig), 1EL Kurkuma in Bio-Qualität, 1 Prise Pippalii oder schwarzen Pfeffer zu einer feinen Paste verrühren. Die Paste bewahren Sie in einem sauberen, verschließbaren Glas im Kühlschrank auf. Bei akuten Halsschmerzen jeweils einen Teelöffel stündlich langsam auf der Zunge zergehen lassen. Alternativ kann ich Ihnen für alle Hals-Nasen-Ohren-

Wehwehchen Chyawantprash wärmstens ans Herz legen, so heißt das berühmte indische Ayurveda-Kräutermus. Ich nehme prophylaktisch über die gesamte Winterzeit täglich 1TL oder mehr nach Bedarf.

Salz-Zimt-Chili-Bad für warme Füße: Es gibt nichts Wohltuenderes bei kalten Füßen als ein wärmendes Fußbad mit Zimt und Chili. Dafür brauchen Sie eine 1/2 Zimtstange, 1 getrocknete Chilischote, 500 ml Wasser und 1 TL Salz. Zerkleinern Sie die Zimtstange und die Chilischote, bringen Sie es mit dem Wasser und Salz zum Kochen und lassen es noch rund 10 Minuten weiterköcheln. Den Gewürzsud von Zimt und Chili-Resten befreien und in die Wanne oder eine passende Schüssel umfüllen. Achten Sie auf die optimale Wassertemperatur, ggfls. etwas kaltes Wasser dazu. Spüren Sie die Wärme und genießen Sie Ihre kleine Auszeit.

Schenken Sie der uralten Gewürzmedizin Ihr Vertrauen. Die einfachen Rezepte auf dieser Seite haben eine große präventive Wirkung, weshalb ich sie sehr schätze. Ideal zum Ausprobieren!

Ich wünsche Ihnen eine wunderbare, besinnliche und vor allem gesunde Weihnachtszeit mit ihren Liebsten. Lassen wir es uns richtig gutgehen, am besten umgeben von einer friedlich duftenden Atmosphäre. Mit nach Vanille, Safran und Zitrone duftenden Grüßen aus der Küche! Ihre Agnes Ada Herzog.

For your daily smile, Agnes Ada Herzog

Ayurveda Business Health Coach, www.business-health-coach.com

Foto: shutterstock.com/stockfour; baibaz; Nataliia K.; Pixelshot