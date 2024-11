DUFTSTARS 2024: Erstmals wird der „Best Store Award“ verliehen

Der Deutsche Parfumpreis Duftstars 2024 wird am 21. November in Düsseldorf verliehen. Die neue Kategorie „Best Store“ stellt das Store Design von Parfümerien in den Mittelpunkt.

Wo gibt es eine besonders attraktive Einkaufswelt? Wo ist das Ambiente besonders luxuriös und ansprechend? In welchen Geschäften halten sich Kundinnen und Kunden besonders gern auf? Aus allen Einreichungen wurden fünf Parfümerien durch den Vorstand der Fragrance Foundation Deutschland ausgewählt, die nun für den „Best Store Award“ nominiert sind.

Welches ist die beste Parfümerie-Filiale Deutschlands?

Aktuell stimmt die große Branchenjury in dieser Kategorie ab und voted für ihren Favoriten. Zu den Nominierten gehören UNIQUE by baslerbeauty (Hirschstraße 22, 70173 Stuttgart), Parfümerie Liebe (Karmarschstraße 25, 30159 Hannover), Parfümerie Becker (Sternstraße 64, 53111 Bonn), Douglas House of Beauty (Königsallee 78, 40212 Düsseldorf) und Sephora (Schadowstraße 11/21, 40212 Düsseldorf). Im Rahmen der Verleihungs-Gala wird der Preisträger des „Best Store Award“ verkündet.

Die Nominierten

