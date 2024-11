Gemeinsam stärker gegen Brustkrebs

Seit mehr als 30 Jahren sind die Estée Lauder Companies (ELC) eine treibende Kraft auf dem Weg zu einer Welt ohne Brustkrebs.

Die diesjährige Kampagne hebt ein zentrales Thema hervor: die Bedeutung von Intergenerationalität in der Aufklärung und Prävention. Gemeinsam mit yeswecan!cer und der #touchmycancer-Initiative setzt sich ELC als Mitinitiator für ein erweitertes Bewusstsein über alle Altersgruppen hinweg ein. Dieses Jahr richtet sich die Kampagne verstärkt an eine junge Generation, die in der digitalen Welt zu Hause ist und deren Stimmen durch prägnante, digitale Kampagnen erreicht werden. Ziel ist es, das Bewusstsein für Brustkrebs über alle Generationen hinweg nachhaltig zu stärken – mit einem klaren Fokus auf Prävention.

Seit Gründung der Brustkrebs-Kampagne durch Evelyn H. Lauder im Jahr 1992 haben die ELC und ihre gemeinnützige Stiftung – die 1993 ebenfalls von Evelyn H. Lauder initiierte Breast Cancer Research Foundation® (BCRF) – weltweit bereits mehr als 131 Millionen US-Dollar an Spenden für Forschung, Aufklärung und medizinische Dienste zur Verfügung gestellt.

„Dieses Ziel können wir nur gemeinsam erreichen und die notwendigen Fortschritte machen – durch starke Partnerschaften und das Engagement vieler. Wir freuen uns daher in diesem Jahr besonders über die Zusammenarbeit mit yeswecan!cer und Marie Claire Deutschland, um den Fokus gezielt auf die Früherkennung zu legen und eine jüngere Zielgruppe anzusprechen,“ so Maike Kiessling, General Managerin Estée Lauder Companies DACH

ELCompanies.com/BreastCancerCampaign

PINK RIBBON-PRODUKTE

www.esteelauder.de