Refills sparen Verpackung und Geld

ZADIG, die neueste Lancierung von Zadig&Voltaire (Shiseido Fragrance), befindet sich in einer nachfüllbaren Flasche. Der Spender an einer Flügelspitze erlaubt das Abschrauben zum Nachfüllen. Die vegane Formulierung zeichnet sich durch natürliche Inhaltsstoffe (89%) aus. Vanille, Orangenblüte und Sandelholz werden mit verantwortungsbewussten Methoden angebaut. Die CO2-Extraktion von weißem Sesam und Ingwer bringt die olfaktorischen Eigenschaften der Inhaltsstoffe in ihrer reinsten Form zur Geltung.