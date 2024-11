NOBILIS GROUP schließt exklusive Vertriebspartnerschaft mit Escentric Molecules

Die Nobilis Group, führender, konzernunabhängiger und inhabergeführter Beauty-Distributeur und Service Partner in der DACH-Region, gibt die exklusive Vertriebspartnerschaft für die innovative Nischenduftmarke Escentric Molecules in der D-A-CH-Region bekannt. Start ist am 1. Januar 2025.

Escentric Molecules wurde 2005 von Parfümeur Geza Schön aus Berlin und dem in London ansässigen Creative Director Paul White ins Leben gerufen. Geza Schön, als Rebell der deutschen Duftszene bekannt, wollte nach Jahren in der klassischen Parfümerie gemeinsam mit dem im kreativen Design verwurzelten White neue, unkonventionelle Wege gehen. Seitdem haben sie im Nischenbereich mit großem internationalen Erfolg Düfte geschaffen, die bewusst abseits gängiger Formeln und alltäglicher Erwartungen wirken. Im Fokus steht ein Duftmolekül, das in der Natur nicht vorkommt: Iso E Super wurde 1973 in einem Labor von IFF entwickelt und wird unter Parfümeuren für seine samtige, umhüllende Wirkung geschätzt. Jedes Duftpaar von Escentric Molecules (5 sind bereits erschienen) konzentriert sich auf seltene Duftmoleküle, die das Charisma und die Tiefe haben, für sich allein zu stehen.

In enger Zusammenarbeit werden beide Unternehmen die Präsenz der Marke in der

D-A-CH-Region stärken und gemeinsam das Wachstum im Nischensegment vorantreiben. www.nobilis-group.com