Bereits dreimal hat die Green Beauty Week im Juli Akzente in Sachen „Schönheit mit Verantwortung“ gesetzt. Im vierten Jahr geht die größte nachhaltige Brancheninitiative als „Good Beauty Week“ am 14. Juli an den Start.

Das Verständnis von Nachhaltigkeit und Verantwortung in der Beauty-Branche hat sich gewandelt. „Green“ war lange Zeit der zentrale Begriff im Kontext von Umweltbewusstsein und nachhaltigen Initiativen. Inzwischen haben jedoch die meisten Marken den Begriff in ihre DNA integriert und so die ursprüngliche Bedeutung auf eine breitere, nachhaltigere Basis gestellt. Das hat zur Entscheidung beigetragen, den Begriff „Green“ durch „Good“ zu ersetzen.

„Die Good Beauty Week verfolgt einen moderneren Ansatz, der über die Betrachtung der Inhaltsstoffe, das Packaging und die Umweltaspekte hinausgeht und das Wohlbefinden von Konsumenten und deren Umfeld in den Mittelpunkt stellt und der erfolgten Nachhaltigkeitstransformation der Branche Rechnung trägt“, so Andreas Fuhlisch, Geschäftsführer des VKE Kosmetikverbandes. „Good“ steht für eine ganzheitliche Perspektive, die sich auch auf soziale Verantwortung, transparente Prozesse und die Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden konzentriert. „Unser Claim ‚Good Beauty Week – Good for you, good for the Planet‘ spiegelt diese Philosophie wider und verdeutlicht, dass Schönheit und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen.“



Aufmerksamkeit und Transparenz für das Thema Nachhaltigkeit in der Beauty-Branche zu schaffen, darauf zielt die Good Beauty Week ab.

Vom 14. bis 20. Juli 2025 rücken daher Beauty-Produkte teilnehmender Marken in den Fokus, die einen bedeutenden Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. „Mit der Good Beauty Week wollen wir alle Konsumentinnen dazu ermutigen, bewusste Entscheidungen zu treffen – für sich selbst und für die Welt um sie herum. Die neue Ausrichtung unterstreicht unser Engagement für eine nachhaltige, verantwortungsvolle und gesunde Zukunft in der Beauty-Branche“, erklärt Andreas Fuhlisch. Viele Marken haben sich dem „Sustainability Beauty Pact“ angeschlossen, um gemeinsam Verantwortung zu übernehmen und als Beauty-Branche die Lösung ökologischer und sozialer Probleme voranzutreiben. Dazu gehört auch die Verpflichtung der Marken auf gemeinsame Nachhaltigkeitsziele durch eine Green Charta für den Kosmetik-Kosmos.

Gemeinsam als Beauty-Branche

Bei der Aktionswoche vom 14. bis 20. Juli 2025 wollen Marken der Beauty-Branche, die bereits einen nachhaltigen Ansatz verfolgen, Impulse setzen. Auch die Handelspartner sind engagiert mit dabei. Die YBPN Parfümerien, die WIR-FÜR-SIE Parfümerien,

Flaconi, ParfumDreams, Sephora und viele weitere machen mit. Im Sinne der Ressourcenschonung wird die Good Beauty Week online stattfinden.

www.goodbeautyweek.com