Neue CDMO für L’Oréal DACH – Alma Lipa folgt auf Anna Weste

Alma Lipa übernimmt zum 1. August 2024 die Aufgabe des Chief Digital and Marketing Officer (CDMO) für L’Oréal in Österreich, Deutschland und der Schweiz (DACH). Sie tritt die Nachfolge von Anna Weste an, die künftig als General Manager den Markt von L’Oréal Nordics leitet.

Anna Weste wechselt als General Manager in das Headquarter von L’Oréal Nordics nach Kopenhagen und verantwortet dort in Zukunft das Business aller L’Oréal Divisionen in Skandinavien verantwortet. Sie war seit 2023 als CDMO in Düsseldorf tätig, davor für das Konsumgütergeschäft von L’Oréal im DACH Markt zuständig.

Alma Lipa, aktuell Zone Europe Brand General Manager für die Marke L’Oréal Paris, tritt als CDMO die Nachfolge von Anna Weste an und steuert damit ab Sommer das digitale Geschäft und die Marketingaktivitäten im größten europäischen Markt der L’Oréal Gruppe.

www.loreal.com