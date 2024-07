Start frei für die Green Beauty Week

Die GREEN BEAUTY WEEK steht in diesem Jahr ganz unter dem Motto „Green Beauty starts with you“ und richtet vom 22. bis 28. Juli den Fokus auf die wachsende Aufmerksamkeit, Transparenz und Verantwortung in der Beauty-Branche.

Die Aktion Green Beauty Week ist die größte Multibrand-Aktivierung in Deutschland und findet in Kooperation mit allen relevanten Beauty-Retailern statt. Von heute bis 28. Juli 2024 werden wieder eine Vielzahl an Hersteller-Marken mit ihren Produkten dem Thema Nachhaltigkeit in der Beauty eine Fläche gegeben, um noch mehr Konsumentinnen und Konsumenten zu erreichen. Bereits zum dritten Mal organisiert der VKE Kosmetikverband diese Initiative.

Unterstützt wird die Aktion für mehr Verantwortung und Bewusstsein in der Beauty-Branche von Model, Autorin und Unternehmerin Sara Nuru, die sich in vielfältiger Weise für Nachhaltigkeit in unterschiedlichsten Bereichen einsetzt. Vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) wurde sie zur Botschafterin für fairen Handel ernannt.

www.kosmetikverband.de