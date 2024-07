In unserem oft von Stress und Hektik geprägten Alltag suchen immer mehr Menschen Zuflucht in der Natur, um wieder zu sich selbst zu finden. Wo die schönsten Orte dafür sind, haben wir für Sie zusammengetragen.

Den Wind im Haar, das Rauschen der Bäume, die Stille wahrnehmen – Retreats in der Natur mit Yoga im Freien, Waldbaden, Atemübungen und Meditation erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Diese Auszeiten bieten eine wohltuende Mischung aus körperlicher Bewegung und achtsamer Entspannung, um Körper und Geist in Einklang zu bringen. Abseits von Lärm und Ablenkungen laden sie dazu ein, die Schönheit der Umgebung bewusst zu genießen und gleichzeitig zu sich selbst zurückzukehren.

Für Klarheit und Lebensfreude

Quellenhof Luxury Resorts (Foto: Andergassen) „Herzensmomente“ heißt ein Retreat im Quellenhof Luxury Resort Passeier sowie in der Quellenhof See Lodge (www.quellenhof-resorts.it) in Südtirol. Bei diesen Self-Care-Days speziell für Frauen, die im November bzw. Dezember stattfinden, geht es um Selbstliebe als Schlüssel zu innerer Ruhe, Klarheit und Lebensfreude. Das Retreat unter anderem mit Gruppencoaching und Klangschalen-Meditation ist ausgelegt für eine Gruppe von maximal acht Frauen. Ganzheitliche Behandlungen werden individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse der Teilnehmerinnen angepasst.

Schon allein die exponierte Lage hoch über der Côte d’Azur ist Balsam für die Seele. Das 5-Sterne-Resort Lily of the Valley (www.lilyofthevalley.com), entworfen von Stararchitekt Philippe Starck, befindet sich in der Nähe von Saint-Tropez. Es bietet seinen Gästen ein spezielles Wellness-Health-Programm an, bei dem die Gewichtsoptimierung im Vordergrund steht. Dafür gibt es neben einem maßgeschneiderten Ernährungsplan zahlreiche Outdoor-Aktivitäten, vom Morgen-Yoga über Pilates bis zu Wander- und Fahrradausflügen sowie Aquatraining im Meer. Lily of the Valley (Foto: NovemberStudio)

Das Immunsystem stärken

Matillhof (Foto: Hannes-Niederkofler) Ein ganz besonderes Erlebnis bietet der Matillhof (www.hotelmatillhof.com) im Vinschgau. Die schamanische Behandlung mit Ausräuchern, Trommeln, Praktiken aus der Maya-Kultur und energetischer Körperarbeit ist einzigartig. Gastgeberin Charlotte setzt auf ein „tiefgründiges Wellnesskonzept“, welches neben alternativen und ayurvedischen eben auch spirituelle Treatments integriert.

Ebenfalls in Südtirol: das Vigilius Mountain Resort (https://vigilius.it). Menschen reisen mit der Seilbahn auf 1500 Meter, um sich zu entspannen. Die Architektur des Hauses fördert dazu auf sanfte Weise die Geselligkeit und die Begegnung der Gäste untereinander, während sie gleichzeitig ein Höchstmaß an Privatsphäre zulässt. „My little time out“ heißt das Arragement dazu. Vigilius Mountain Resort

Klosterhof – Alpine Hideaway & Spa (Foto: julian-artner) Dass sich ein Aufenthalt im Wald auf Körper und Psyche auswirkt, haben Forschende längst nachgewiesen: Waldbaden, das bereits in den 1980ern in Japan entstand und dort „Shinrin Yoku“ heißt, hat nachweislich positive Effekte auf unser Wohlergehen. Dabei wirken Bäume stimmungsaufhellend und beruhigend und können auf diese Weise Stress und Depressionen entgegenwirken. Regelmäßiges Waldbaden soll außerdem das Immunsystem stärken. Im Klosterhof – Alpine Hideaway & Spa (www.klosterhof.de) im Berchtesgadener Land kann man beispielsweise die wohltuende Wirkung des Waldbadens hautnah erfahren.

Die Kraft der Stille

Man kommt kaum umhin: Yoga ist fast in jedem Retreat-Angebot zu finden. Yoga dehnt und stärkt nicht nur die Muskeln, sondern hat auch eine stressreduzierende Wirkung, unter anderem durch seine Atemtechniken. Im über 1500 Hektar großen Anwesen des Castello di Reschio (www.reschio.com/de) in Umbrien werden Yogherello-Retreats, ausschließlich für Frauen, angeboten. Von der Künstlerin Fiona Corsini di San Giuliano und der Yogalehrerin Jen Warakomski entwickelt, bedeutet „Yogherello“ eine Kombination aus Yoga und Aqarellmalerei. Castello di Reschio (Foto: PHILIP VILE)

Goldene Rose (Foto: Stefan Schuetz) Das Hotel Goldene Rose (www.goldenerose.it) liegt im Örtchen Karthaus im Südtiroler Schnalstal – auch „Ort der Stille“genannt. Zweimal im Jahr bietet das familiengeführte Boutique-Hotel ein dreitägiges Silentium-Retreat unter der Leitung von Psychologin Dr. Giselle Full an. Anhand geführter Meditationen, Vorträge, Coaching, Begegnungen mit der Natur, aber auch feinster Kulinarik wird der Stille in ihrer ganzen Fülle begegnet.

Einige Kilometer südlichvon Karthaus findet man das Lefay Resort & Spa Dolomiti (https://dolomiti.lefayresorts.com) mit seinem 5000-Quadratmeter-Spa, einem der größten und besten in den Alpen. Das Programm „Active & Balance Yin Yang“ befasst sich gezielt mit den beiden Energiepolen Yin und Yang aus der chinesischen Philosophie. So wird sich mit verschiedenen Outdoor-Aktivitäten und therapeutischen Behandlungen am ersten Tag auf die Yin-Energie, die mit Kälte, Erinnerung und Dunkelheit verbunden ist, konzentriert. Der zweite Tag richtet den Fokus auf die Yang-Energie, die für Wachstum, Licht und Wärme steht.

Lefay Resort & Spa Dolomiti

Entspannung fängt im Kopf an, oder? Jein. Manchmal braucht man gerade dazu positive Unterstützung von „außen“.

Biohotel Rupertus Das Biohotel Rupertus (www.rupertus.at) im salzburgischen Leogang bietet dafür ein Rundum-Mindfulness-Package für einen Entspannungsurlaub, der länger anhält. Der Fokus des Hotels von Nadja Blumenkamp liegt auf 100 Prozent Bioqualität und Nachhaltigkeit, festgeschrieben in der DNA ihrer Familie und des Hotels. Ein Glücksfall für die Gäste, ein Alleinstellungsmerkmal in der Region. Wer ins Rupertus kommt wird sofort geerdet. Da ist der Garten mit den Obstbäumen, die erfrischende Kühle des 22 Meter langen Pools …

Aktive machen zudem gerne Yoga, morgens, abends oder ganz intensiv bei einem der 18 Yoga-Retreats. Spüren die Magie einer Sonnenaufgangswanderung, wenn die Berge in sanftem Licht den Tag begrüßen. Oder den Kick, wenn das E-Bike sich den Weg hinauf in die Leoganger Bergwelten bahnt. Wer die Welt von oben sehen möchte, dem ist der Asitz zu empfehlen. Die Asitzbahn (im Sommer im Hotelpreis inbegriffen!) ist nur ein paar Meter vom Hoteleingang entfernt. Gerade wurde der Wanderweg „Waldbaden am Asitz am Berg der Sinne in Leogang“ auf 1765 Metern eröffnet. 14 Stationen, die mit dem Wald verschmelzen, laden auf zirka 8,2 Kilometern zum Verweilen, Meditieren und Entspannen.

Die Magie des Vollmondes

Darf es ein wenig weiter weg sein? Ende Juli ist die Heilpraktikerin und Gründerin der Klangheilungsschule The Copper Vessel, Susy Markoe Schieffelin, für ein fünftägiges Mond-Retreat auf den Fari Islands im Ritz-Carlton Maldives (www.ritzcarlton.com). Susy nimmt die Gäste bei Klangbädern, Kristallheilung und Meditation auf eine Reise zu mehr Gelassenheit mit. Außerdem erwartet sie eine Vollmond-Feuerzeremonie, Chakra ausgleichendes Kundalini-Yoga und eine meditative Schlafsession in Hängematten. Im August steht ein Retreat rund um den Atem, Meridian-Tanz und Yoga im Mittelpunkt.

Ritz-Carlton Maldives

Egal ob nah oder fern, Meer oder Berge – die Natur hilft uns, wieder stärker zu uns zu finden.

Naturkraft

Seatox an der Küste Kroatiens

Haben Sie schon einmal was von „Seatox“ gehört? Nein? Dann wird es höchste Zeit, denn dieses Konzept ist so einfach wie genial und setzt voll auf die einzigartigen Kräfte der Natur. Im Mittelpunkt steht dabei ein kleines Eiland in Kroatien, dem heilende Kräfte zugesprochen werden.

(Foto: www.guenterstandl.de)

Schon die Anreise nach Lošinj entschleunigt. Vom winzigen Flughafen Rijeka geht es mit dem Auto von der Insel Krk auf die Fähre in Richtung Cres. Nach einer halben Stunde landet das Schiff an und weiter geht die Fahrt quer durch Olivenhaine, Ginster- und Lorbeersträuche. Noch eine kleine Brücke und dann ist die kroatische Halbinsel Lošinj erreicht. Hier gedeihen erstaunliche 1200 Pflanzenarten. Mehr als 900 von ihnen sind einheimisch, 230 sind Heilpflanzen, die die Luft wohltuend würzen. Deren ätherische Öle werden für Inhalationen destilliert, zu Kräuterpackungen und aromatischen Tees verarbeitet oder bei traditionellen Rauchzeremonien eingesetzt. All das hat das Spa des Boutique Hotel Alhambra im Programm. Mit reich geschmückter Fassade, Stuckdetails und filigranen Balkongeländern erinnert das Luxushotel an eine spanische Villa im Jugendstil. Das elegante Haus direkt am Meer ist das Zuhause auf Zeit, wo die Kräfte der Natur auf einen wirken. Perfekt ergänzt wird dies durch das kulinarische Angebot des Hauses. Im mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Restaurant Alfred Keller serviert der österreichische Küchenchef Michael Gollenz spannende Kreationen aus regionalen Produkten wie fangfrischem Fisch.

Weg mit dem Stress

Im benachbarten Hotel Bellevue kann die sogenannte „Sea-Tox-Therapie“ gebucht werden, unter anderem mit Unterwasser-Tai-Chi im Meerwasser, einem kraftvollen Cocktail aus Mineralien, Salz und Plankton sowie Atemübungen im „Waldbad“.

Sea-Tox zielt darauf ab, den Körper tiefgreifend zu reinigen, die Hormone auszugleichen, Entzündungen zu lindern, die Zellregeneration zu aktivieren, den oxidativen Stress zu verlangsamen und die Energie zu steigern. Das Ergebnis: Eine tiefenwirksame Entspannung, die einen noch lange nach dem Aufenthalt auf dem „Island of Vitality“ begleitet.

(Foto: Marko Marinkovic)

In besten Händen

In der malerischen Cikat-Bucht liegen die Lošinj Hotels & Villas mit dem zu den „Small Luxury Hotels of the World“ gehörenden Boutique Hotel Alhambra direkt am Meer. Das Wellness-Programm des Hauses integriert die entspannende Wirkung der heimischen Pinienwälder, therapeutischer Pflanzen und der frischen Meeresluft. Nur wenige Schritte vom Alhambra entfernt, findet man das 5-Sterne-Hotel Bellevue mit seiner 2500 Quadratmeter großen Spa Clinic unter anderem mit sieben Behandlungsräumen, Spa-Suiten für Paare, Dampfbad, Sauna, Chronotherapie-Wasserbetten sowie Meerwasserpools. Einzigartig ist der Spa Garten, in dem Gäste im Heilklima des Pinienwaldes bei Massagen entspannen.

Bitte tief einatmen

Die Inhalation des feinen Nebels aus Meerwasser und Aerosolen mit der Heilkraft von Pinie, Salbei und Rosmarin wird kombiniert mit einer speziellen Teezeremonie sowie Waldbaden im nahen Pinienhain

„Island of Vitality“ – die kroatische Insel Lošinj

Malerische Buchten, smaragdgrüne Minifjorde, die ätherischen Düfte der Pinienwälder und Heilkräuter sowie der vitalisierende Effekt des Meeres – gleich bei der Ankunft auf der kroatischen Halbinsel Lošinj spüren alle Sinne die wohltuende Kraft der Natur. Die ersten Beweise für die gesundheitsfördernde Wirkung der besonders günstigen klimatischen Bedingungen des „Island of Vitality“ lieferten Ende des 19. Jahrhunderts der Naturforscher Ambroz Haracic (1855-1916), Professor an der Seeschule auf Lošinj, sowie der Klimaforscher Dr. Conrad Clark. Die kaiserliche Regierung in Wien erklärte 1892 schließlich die Orte Mali und Veli auf der Insel zu klimatischen Kurorten.

Die Lošinj Hotels & Villas nutzen diese von der Natur gegebenen Schätze und haben für alle Wellness- und Vitalurlauber ein ganzheitliches Wohlfühlkonzept entwickelt, das die Energie des Meeres mit dem „Cocktail“ aus Mineralien, Salz und Plankton mit den beruhigenden Effekten des Waldes, der die Insel bedeckt, kombiniert. www.losinj-hotels.com/de/

