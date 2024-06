HEINZ-GLAS gewinnt den grünen Preis in der Kategorie „Beste CSR-Initiative“

Auf der LUXE PACK New York wurden am 9. Mai die Gewinner der LUXE PACK in green awards bekannt gegeben.

HEINZ-GLAS ist sehr stolz darauf, in der Kategorie „Beste CSR-Initiative“ gewonnen zu haben. Das eigens entwickelte Product Carbon Footprint Tool (PCF-Tool) hat die Fachjury überzeugt. Wie groß ist der Product Carbon Footprint einer Flasche? Wie viel Treibhausgasemissionen werden durch diese Verpackung in der Wertschöpfungskette verursacht? Mit dem PCF-Tool lassen sich die CO2-Emissionen eines Produktes der HEINZ-GLAS-Gruppe während des Entwicklungsprozesses variabel ermitteln. Damit will das Unternehmen dem Kunden die Möglichkeit bieten, Design, Form und Dekoration so anzupassen, dass ein möglichst geringer CO2-Fußabdruck erreicht wird.

Stolz nahm das HEINZ-GLAS Messeteam in New York den LUXE PACK in green award entgegen!

www.formesdeluxe.com, heinz-glas.com