Mit dem Bellevue Parkhotel und dem legendären Gruebi-Bad hat Adelboden im Berner Oberland zwei architektonische Unikate. Beide sind aus der Zeit des Neuen Bauens, beide wurden unter Verneigung vor seiner Geschichte liebevoll renoviert.

Natürlich ist Adelboden ein wunderbar erhaltenes Bergdorf mit klassischen Holzchalets. Natürlich ist Adelboden mit seiner Lage in knapp 1.400 Metern Höhe perfekt für Wanderer und Menschen, die die frische Bergluft im Sommer der Hitze an den Stränden Europas vorziehen. Besonders und für die Schweiz einzigartig sind in Adelboden jedoch zwei Architektur- und Designunikate: Das Bellevue Parkhotel mit seiner weißen, schnörkellosen Fassade und den dänischen und italienischen Möbelklassikern aus dem Midcentury – und das legendäre Gruebi-Bad, ein Freibad aus den 30er Jahren mit 50-Meter-Becken, Sprungturm, verspieltem Musikpavillon und froher Farbigkeit. Sowohl das Hotel als auch das Bad sind Vertreter des Neuen Bauens und wurden mit großer Sorgfalt und Liebe zum historischen Detail.

Es sind zwei Schmuckstücke für Menschen, die sich am Schönen erfreuen. www.bellevue-parkhotel.ch, www.badi-info.ch