Care Cosmetics B.V. und Sommaire Beauté schließen Partnerschaft

Im Rahmen der internationalen Expansionsstrategie hat Care Cosmetics B.V. eine Partnerschaft mit der Sommaire Beauté GmbH, einem führenden Distributor von Nischenkosmetik- und Lifestyle-Marken mit Sitz in Düsseldorf, in der DACH-Region geschlossen. Die Gründer und Geschäftsführer Patrick Mehrow und Christoph Broich werden das Wachstum von Sommaire Beauté als Gesellschafter weiter vorantreiben, unterstützt von Care Cosmetics.

Sommaire Beauté wurde 2014 gegründet und hat sich auf trendorientierte Marken für den Einzelhandel in Deutschland, Österreich und der Schweiz spezialisiert. Mit Leidenschaft, einem ausgeprägten Gespür für Trends und einem hervorragenden internationalen Netzwerk ist es Patrick Mehrow und Christoph Broich gelungen, ein umfassendes Markenportfolio aufzubauen. Dieses umfasst u.a. Marken wie Marvis, Mario Badescu, Omorovicza und Ultra Violette.

Sommaire Beauté eröffnet unabhängigen Kosmetikmarken den Zugang zum stark fragmentierten Einzelhandelssektor in DACH. Beliefert werden Luxuskaufhäuser wie Ludwig Beck, die KaDeWe Group, Globus und über 600 Parfümerien in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Der Distributor bietet seinen Kunden darüber hinaus ein hochwertiges Serviceangebot und agiert weiterhin mit einem kompletten Außendienstteam, eigenen Trainern, einem dreisprachigen Kundenservice und maßgeschneiderten Marketingaktivitäten.

Care Cosmetics ist in der Benelux-Region Marktführer im Vertrieb professioneller Kosmetik und Produzent von zwei Eigenmarken. Das Unternehmen wurde 1996 von Duco van Keimpema gegründet und wird seit 2020 von den belgischen Investoren „3D-Investors“ bei seiner Wachstumsstrategie unterstützt, die neben van Keimpema die Mehrheit der Anteile halten.

Für Care Cosmetics ist die Expansion nach Deutschland und in die DACH-Region ein logischer nächster Schritt nach dem Eintritt in den belgischen Markt durch eine Partnerschaft mit Consulta Ende 2021. „Sommaire Beauté ist ein idealer Partner, um die internationale Expansionsstrategie mit einem klaren gemeinsamen Ziel zu verstärken: das Geschäft von Sommaire Beauté in der DACH-Region auszubauen und die kommerziellen Möglichkeiten innerhalb des Markenportfolios in den lokalen Märkten zu teilen. Beide Parteien werden von dem lokalen Vertriebsnetz der jeweils anderen Partei profitieren, um weiter zu wachsen”, so Duco van Keimpema.

„Das Team von Care Cosmetics hat uns mit seiner Vision eines führenden europäischen Beauty Hubs, seinem Verständnis für den dynamischen Kosmetikmarkt und seiner umfangreichen Erfahrung in der Umsetzung von Wachstumsstrategien überzeugt“, so Patrick Mehrow. „Gemeinsam werden wir die Position von Sommaire Beauté weiter ausbauen und gemeinsame Wachstumsfelder erschließen.” www.sommaire-beaute.com