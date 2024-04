Deutscher Servicepreis: Parfümerie Pieper ausgezeichnet

Die größte inhabergeführte Parfümerie Deutschlands wurde am 15.02.2024 in der Kategorie „Beauty“ als beste Parfümerie mit dem Deutschen Servicepreis 2024 in Berlin ausgezeichnet. Diese Auszeichnung würdigt das Engagement für außergewöhnliche Servicequalität und Kundennähe.

Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensender n-tv vergaben zum 14. Mal den renommierten Deutschen Servicepreis an die herausragendsten Unternehmen. Der Preis dient Verbrauchern als Orientierung und Mehrwert und ehrt diejenigen, die sich durch exzellenten Service und Kundenorientierung von Mitbewerbern abheben.

Die Bewertung erfolgte anhand der Beratung vor Ort in den Geschäften, der Online-Services, der Services per Telefon und E-Mail sowie Kundenaussagen zum Service der Anbieter. Diese Preisverleihung basiert auf eine umfassende Jahresauswertung von Studien, Kundenbefragungen und Social-Media-Analysen in 66 Kategorien.

Geschäftsführer Oliver Pieper freut sich über die Anerkennung: „Es ist schön zu sehen, dass die seit jeher, sehr persönliche, individuelle Beratung unserer Mitarbeiter noch mehr wertgeschätzt wird. Service und Kundennähe stehen bei uns an erster Stelle, und wir sind stolz darauf, dass unsere Mission mit dem Deutschen Servicepreis anerkannt wurde.“

Insgesamt wurden nahezu 2.280 Unternehmen anhand von knapp 6.200 verdeckten Testkontakten, über 185.000 Kundenmeinungen und über 24.000 Social Media-Beiträgen unter die Lupe genommen. www.pieper.de

Große Freude bei Dr. Oliver Pieper (rechts) und seinem Team. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf dem Foto stehen stellvertretend für das gesamte Filialteam.