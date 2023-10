Best Practices – UNIQUE by baslerbeauty ausgezeichnet

Im Rahmen des Ideenwettbewerbs „Einkaufserlebnisse im stationären Einzelhandel – Best Practices für Baden-Württemberg“ hat Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut die Parfümerie UNIQUE by baslerbeauty ausgezeichnet.

Traditionelle Proben in Parfümerien landen oft ungenutzt im Müll oder verstauben im Regal. Diesem Problem hat sich die Parfümerie UNIQUE by baslerbeauty angenommen und nutzt in seinen Stuttgarter Filialen seit geraumer Zeit den samplistick™ – ein System, mit dem individuelle Proben nach Bedarf abgefüllt und ausgegeben werden und dadurch ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit gewährleistet wird.

Im Rahmen des im August 2022 veröffentlichten Ideenwettbewerbs wurden 49 Einkaufserlebniskonzepte eingereicht. Auf Vorschlag einer Fach-Jury wurden davon 31 Konzepte für eine Förderung durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus vorgeschlagen – darunter auch die Parfümerie UNIQUE by baslerbeauty, die mit 48.000 Euro bedacht wurde. Die Konzepte mussten bis zum 30. September 2023 hinreichend umgesetzt werden. UNIQUE by baslerbeauty konnte auch hier überzeugen.

Annesophie Cleve, Einkaufs- und Marketingleiterin bei UNIQUE by baslerbeauty, zeigte sich hocherfreut über die Auszeichnung: „Diese Anerkennung bestärkt uns in unserer Mission, nachhaltige Lösungen für unsere Kundinnen und Kunden zu schaffen. samplistick™ repräsentiert unsere Verpflichtung zu umweltbewusstem Handeln und innovativem Denken.“ Kundinnen und Kunden können den Service in den Stuttgarter UNIQUE by baslerbeauty-Filialen (Hirschstraße, Wernlinstraße und Killesberghöhe) persönlich testen. www.basler-beauty.de