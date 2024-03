Liebe ohne Gewalt – YSL Beauty ruft zum Weltfrauentag erneut zum gemeinsamen Handeln auf

Anlässlich des Weltfrauentages am 08. März 2024 motiviert YSL Beauty verstärkt zu einem partnerschaftlichen Miteinander! Im Rahmen der Initiative ‚LIEBE OHNE GEWALT‘ setzt sich die Beauty-Marke aktiv für eine umfassende Sensibilisierung und Aufklärung von Gewalt in Partnerschaften ein – und knüpft dabei an das Erbe von Yves Saint Laurent an, Frauen weltweit in ihrem Selbstvertrauen, ihrem Mut und ihrer Freiheit zu stärken:

„I have always wanted to be of service to women. To serve them. Their bodies, their gestures, theire attitude, their lives. I wanted to be part of the women’s liberation movement of the past century.“– Yves Saint Laurent.

Die natürliche Kraft und Überzeugung, welche seit jeher in der Marken-DNA von Yves Saint Laurent Beauty verankert ist, ist heute aktueller denn je: Noch immer erlebt 1 von 3 Frauen weltweit mindestens einmal in ihrem Leben Gewalt in der Partnerschaft. Subtile Formen der Gewaltanwendung – wie Kontrolle, Ignoranz oder Isolation – können sich hierbei schleichend entwickeln und eine von Gewalt und Toxizität geprägte Beziehung kennzeichnen.

Wo Liebe aufhört und Gewalt beginnt

Gemeinsam mit internationalen Expert:innen und NGOs hat YSL Beauty 9 Warnzeichen von Gewalt in Partnerschaften als zentralen Bestandteil der Initiative definiert, welche die Vielschichtigkeit an Gewaltdimensionen aufschlüsseln und greifbar machen. Die 9 Warnzeichen von Gewalt zu erkennen, ermöglicht es zu handeln und gezielt Hilfe finden oder anbieten zu können.

Anhand des auf der Website bereitgestellten 15 minütigen L.O.V.E Online-Trainings bietet YSL Beauty Betroffenen sowie Außenstehenden ein digitales, kostenfreies Schulungsprogramm, welches die Warnzeichen von Gewalt in Partnerschaften anhand von Beispielsituationen tiefgehend verdeutlicht und eine thematische Aufklärung unterstützt. YSL Beauty motiviert anhand dessen dazu, dem schwerwiegenden, gesellschaftlichen Problem in vereinter Kraft entgegenzutreten. Bis 2030 verfolgt YSL Beauty das Ziel, eine Sensibilisierung und Aufklärung von insgesamt 2 Millionen Menschen über die 9 Warnzeichen von Gewalt in Partnerschaften voranzutreiben.