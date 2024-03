Auf einer Liege entspannen, Musik hören, Tee trinken und so ganz nebenbei gesund und schön werden. Kann das möglich sein? Ja! Infusionstherapien, früher eher mit Notfallmedizin in Verbindung gebracht, sind heute der Trend, der aus den USA zu uns rüberschwappt. Infusionen werden heute zur Prävention, im Bereich der Ästhetischen Medizin und auch gegen viele so genannte Zivilisationskrankheiten eingesetzt.

Liquid Healing, die „flüssige Medizin“ kommt immer häufiger hierzulande zum Einsatz. „Auch in meiner Münchner Praxis sind Infusionen zu einem sehr wichtigen Thema im Bereich Prävention und Better Aging geworden“, erklärt Maja Henke, Fachärztin für Chirurgie und Inhaberin von Ästhetik Henke. „In der heutigen Zeit leben wir oft am Limit. Der tägliche Druck steigt ständig. Mobil sind die meisten permanent erreichbar, auch am Wochenende. Der Körper kann sich also kaum erholen. In der Folge werden unsere Vitaminspeicher verbraucht. Kommt dann zusätzlich eine Erkältung oder sogar Corona dazu, gerät der Körper extrem in die Defensive, die wiederum schwer auszugleichen ist.“

Flüssige Medizin gezielt einsetzen

Der Internist und Arzt für Biologische Medizin Dr. Jochen Henn mit Praxis am Tegernsee ergänzt: „Ungesunde Ernährung schadet dem Darm zusätzlich, es kommt zu einer Veränderung der Darmflora und der Darmbarriere. Bei vielen Menschen ist der Darm so überlastet oder verschlackt, dass Vitalstoffe gar nicht mehr dorthin gelangen, wo sie eigentlich gebraucht werden, nämlich in die einzelnen Zellen des Organismus. Mit den Infusionen umgehen wir diese Schwachstelle und bringen Vitamine, Mineralien und spezielle Wirkstofflösungen direkt in die Blutbahn. So können wir Krankheiten vorbeugen oder aber Gesundheitsprobleme zielgenau behandeln.“

Regelmäßige Vitamininfusionen sorgen nicht nur für ein belebendes Gefühl, sondern entgiften den Körper, regen den Stoffwechsel an und verlangsamen den Alterungsprozess.

Die Liste der VIP’s ist lang

Die Palette der Anwendungen reicht von Herz-Kreislauf-Erkrankungen über Detox-Kuren speziell für die Leber, Allergien oder Burn-out bis hin zu Vitalitäts- und Regenerationsbehandlungen – auch für die Haut. Kein Wunder also, dass die Liste der VIPs, die per Infusion neue Energie, Gesundheit und Schönheit tanken, lang ist. Es ist keine Überraschung, dass Sängerin Madonna eine der ersten war, die die intravenöse Power regelmäßig nutzte. Heute gehören auch Schauspieler wie Brad Pitt und Sängerinnen wie Adele oder Rihanna zu den Fans der Infusionstherapie.

Maja Henke mischt die Infusions-Cocktails, die in ihrer Praxis eingesetzt werden, selbst. Dadurch sind sie sozusagen „taylormade“, individuell auf die Bedürfnisse des einzelnen Patienten angepasst. Die Palette reicht von hochdosierten Vitamin C, B-Vitaminen über Elektrolyte und Antioxidantien bis zu Phosphatdylcholin und Aminosäuren, die in einer speziellen Form gemischt werden.

Auch die Palette der Benefits von Infusionstherapien ist lang. Bei oraler Einnahme von Vitaminen gelangen in der Regel nur etwa 80 Prozent dorthin, wo sie wirken können und auch die Dosis ist teilweise beschränkt. Die Tages-Maximaldosis von Vitamin C liegt beispielsweise bei 1500 Milligramm, per Infusion können 15 Gramm in den Körper gelangen.

Zu den positiven Effekten gehören außerdem die Senkung von Cholesterinwerten und Lipiden, die Aktivierung der Wundheilung, Entzündungsreaktionen im Körper werden reduziert, das Hautbild verbessert, das Gewebe gestrafft und der Energielevel geboostert. Auch Long-Covid-Patienten verspüren beim gezielten Einsatz von Infusionen eine stetige Verbesserung ihres Wohlbefindens.

Vitamine gegen Erschöpfung

In der Regel empfiehlt Dr. Henke drei Infusionen, abhängig von der Schwere der Erschöpfung. „Es können aber auch bis zu zehn oder mehr Behandlungen nötig sein.“ Und in welchen Abständen ist die Therapie sinnvoll? „Je nach täglicher Belastung und Stress-

situation machen die Infusionen alle zwei bis sechs Monate Sinn“, so die Ärztin. Dr. Henn geht noch einen Schritt weiter in seiner Praxis, in der es seit neuestem eine eigene Abteilung rund um das Thema „Longevity“ gibt. Er bietet sozusagen die Infusionstherapie 3.0. Was ist damit gemeint? Zum Spektrum der Anwendungen gehören unter anderem die so genannte Ozon-Hochdosis-Therapie OHT oder die Oxyvenierung.

„Jeder menschliche Körper ist mit einem riesigen Potenzial an Stammzellen ausgestattet und besitzt dadurch die Fähigkeit, sich buchstäblich selbst zu reparieren, wenn es gelingt die Stammzellen zu aktivieren. Die OHT macht genau dies“, erklärt Dr. Henn. Und weiter: „Die Ozon-Hochdosis-Therapie OHT aktiviert die körpereigenen Stammzellen und verbessert die Funktion der Kraftwerke der Zelle, der Mitochondrien. Dies führt zu einer Verbesserung der ‚Zellatmung‘, zu einem Leistungsanstieg durch eine optimierte Zellenergieproduktion und dadurch zu einer Behandlung von Störungen, welche durch eine verminderte Mitochondrienfunktion bedingt sind.“

Sauerstoff kommt in die Vene

Die Ozon-Hochdosis-Therapie nach Lahodny funktioniert so: In einem geschlossenen System werden bis zu zwei Deziliter Blut der Armvene entnommen, mit Ozon und Sauerstoff versetzt, verschüttelt und dem Patienten re-

infundiert. Dieses Vorgehen wird in der gleichen Sitzung zehn Mal wiederholt.

Dr. Henn: „Bei der intravenösen Oxyvenierungstherapie wird dem Patienten reiner medizinischer Sauerstoff in geringen Mengen direkt in die Vene verabreicht. Durch diese Oxyvenierung werden im Körper komplexe Reaktionen im Bereich von Blutbestandteilen und Blutchemie ausgelöst. Die intravenöse Sauerstofftherapie wird unter anderem eingesetzt bei verschiedenen Formen von Durchblutungsstörungen, bei Herzerkrankungen, Wassereinlagerungen, Lymphödem, entzündlichen Erkrankungen, Allergien, Heuschnupfen, Asthma, Lebererkrankungen und Hauterkrankungen wie etwa Neurodermitis.“

Marina Jagemann

Zentren für Liquid Healing

Von München bis nach Teneriffa

Mit der Kraft des Meeres

Meer, Berge und eine Umgebung, in der man zur Ruhe kommt – mit seiner exponierten Lage am Fuße des Biosphärenreservats Anaga ist das Océano Health Spa Hotel auf Teneriffa der perfekte Ort, um neue Energien für den Alltag zu tanken.

Mit neuer Kraft Die heilsame Energie des Meeres spüren und sich ganz auf sich und seine Gesundheit konzentrieren (Foto: Intermar Marketing Management GmbH)

Ein Refugium der besonderen Art ist das Océano Health Spa Hotel in der Bucht von Punta del Hidalgo im Norden von Teneriffa. „Unser ärztliches und therapeutisches Handeln wird von der Erkenntnis geleitet, Körper und Geist durch eine aktive Selbstregulation des Organismus zu stärken und von Beschwerden zu befreien“, so Matthias Rolle, Mediziner und Inhaber in der 3. Generation. Dass das Fasten den Körper durch die damit verbundene Darmsanierung maßgeblich bei diesem Prozess unterstützt, sei inzwischen unstrittig, weiß der zertifizierte F. X. Mayr-Arzt, der das Océano F. X. Mayr Center, 1999 gegründet hat.

Bei hohem Stresspegel oder einer vegetativen Dysbalance, wenn also das autonome Nervensystem aus dem Gleichgesicht gerät, ist der Körper jedoch oft nicht mehr voll in der Lage, sich selbst zu regulieren und einen Ausgleich zwischen An- und Entspannung herzustellen.

Daher gehört heute die Substitution mit natürlichen Substanzen in mehr oder weniger intensiver Weise zu einer effektiven und schonenden Fastenkur. Matthias Rolle: „Die Gabe als Infusion hat sich dabei bewährt, wenn entsprechende Symptome und Laborbefunde vorliegen.“

Dabei kommen zur Anwendung häufig essenzielle, also lebensnotwendige und vom Körper selbst nicht produzierte Mikronährstoffe, Mineralien, Antioxidantien, Vitamine, Provitamine und Aminosäuren. Diese wirken ausgleichend auf das vegetative Nervensystem, erlauben eine bessere Sauerstoffversorgung und stärken das Immunsystem. Infusionen lassen sich als eine Art „Starthilfe“ betrachten und tragen zu einer schnelleren Regeneration des Organismus bei.

www.fxmayr-tenerife.com

Im Fokus

Die Océano Health Spa Programme haben unterschiedliche Schwerpunkte und bieten verschiedene Bausteine für nachhaltige Regeneration und neue Lebensenergie. Die intensiven Behandlungen sind speziell aufeinander abgestimmt und bringen den Körper in kurzer Zeit wieder ins Gleichgewicht. Das Océano Health Spa Hotel mit dem angeschlossenen F. X. Mayr Center ist seit Jahren ein renommierter Kraft- und Rückzugsort direkt am Meer.

Ganzheitliche Kuren

Das Original FX Mayr ist ein Resort für moderne Mayr Medizin, ganzheitliche Gesundheitsprävention und Revitalisierung in Maria Wörth, am Wörthersee in Kärnten.

Das Original FX Mayr am Wörthersee ist der Ursprungsort der Mayr Kur. Heute ist das Haus, eingebettet in die wohltuende Kärntner Landschaft, eine international renommierte Adresse für die ganzheitliche Mayr-Medizin. Durch gezieltes Fasten und bewussten Verzicht eröffnet sich ein neues Körperbewusstsein, mehr Achtsamkeit, Ausgeglichenheit und Gesundheit. Die Ärzte und Therapeuten des Health Centers entwickeln für jeden Gast ein ganz individuelles Kurprogramm. Spezielle Mayr-Infusionen können im Rahmen einer Kur gebucht werden, sie intensivieren den Behandlungserfolg und steigern das Wohlbefinden. Wertvolle Nährstoffe, Vitamine und Heilmittel fließen direkt ins Blut und werden dort unmittelbar vom Körper aufgenommen – hochdosiert und hochwirksam. Je nach Wirkstoffkombination gleichen sie

Vitamin- und Mineralstoffdefizite aus, lindern Beschwerden oder unterstützen körpereigene Prozesse. Der behandelnde FX Mayr Arzt stimmt dabei die Auswahl der Infusion individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse ab.

www.original-mayr.com

(Foto: Simone Attisani Photography)

Die Mayr-Infusionen können ausschließlich im Rahmen einer Kur gebucht werden. Angeboten wird zum Beispiel „Deep Detox“ zur Steigerung der Entgiftungsleistung von Leber und Nieren. Mit Spurenelementen wie Kalium und Magnesium, hochdosierten Aminosäuren und Vitamin C. „Immune Infusion“ stärkt das Abwehrsystem und hilft bei akuten und chronischen Virusinfekten sowie Infekten. Mit hochdosiertem Vitamin C und pflanzlichen Wirkstoffen.

Maßgeschneidert

Maja Henke, Fachärztin für Chirurgie und Inhaberin von Ästhetik Henke in München, bietet maßgeschneiderte Infusionstherapien an, die sie selbst mischt.

(Foto: Tobias Kann) Die Ärztin Maja Henke kombiniert in ihrer Praxis Infusionen mit einer Magnetfeldtherapie. Unser Körper ist von elektromagnetischen Feldern umgeben, die wichtig für die Funktion biologischer Prozesse sind. Diese Felder geraten durch Stress, ungesunden Lifestyle oder Umweltbelastungen aus der Balance und sollen durch die Magnetfeldtherapie wieder ins Lot gebracht werden. Setzt man diese parallel zur Infusion ein, werden die Wirkstoffe besser in die Zellen geschleust. www.aesthetik-henke.de

Die Palette der Anwendungen reicht von Herz-Kreislauf-Erkrankungen über Detox-Kuren speziell für die Leber, Allergien und Burn-out bis hin zu Vitalitäts- und Regenerationsbehandlungen, auch für die Haut.

Integratives Programm

In Bad Waltersdorf im steirischen Thermenland hat das Ayurveda Resort Mandira seine Heimat gefunden. Dort wird jahrtausendealtes Wissen aus Indien mit schul- und komplementärmedizinischen Methoden verknüpft.

Das Ayurveda Resort Mandira in der idyllischen Steiermark kombiniert jahrtausendealtes Wissen aus Indien mit schul- und komplementärmedizinischen Methoden, die mit der regenerierenden Kraft des Thermalwassers und der harmonisierenden Wirkung von Yoga komplettiert werden. Bei den Anwendungen und Behandlungen wird die Gesundheit als ganzheitliches System betrachtet. Das heißt, von der Ernährung und Bewegung über die Diagnostik bis zur regenerativen und präventiven Therapie wird, nach einem ausführlichen Eingangsgespräch, für jeden ein individuelles Programm zusammengestellt.

Mit der Integration von Universitätsmedizin und ganzheitsmedizinischen Diagnose- und Therapiemethoden wird den Herausforderungen der heutigen Zeit mit einem holistischen Ansatz Rechnung getragen.

Das Team im Ayurveda Mandira Resort setzt sich aus Holistic Ayurveda Experten, Spezialisten für Integrative Ganzheitsmedizin, Ernährungs-, Yoga- und Mental-Trainern zusammen. Dr. med. Alexandra Koller ist unter anderem Spezialistin im Bereich der Infusionstherapie. Ihre Angebote ergänzen die ayurvedischen Diagnose- und Therapiemethoden im Resort auf präventiver und regenerativer Ebene. www.mandira-ayurveda.at

(Foto: Michael Huber Photography)

Das Ayurveda Resort Mandira bietet verschiedene Infusionstherapien an, so zum Beispiel zur Regulierung und Stärkung des Immunsystems, zur Entgiftung und Regulierung des Zellstoffwechsels oder „Pro-Age – zur Steigerung der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit“.

Je nach Konstitutionstyp und Kur wird die Infusionstherapie individuell zusammengestellt.

Die Mischung macht’s

(Foto: shutterstock.com/Maram)

Vitamine Bei einer hohen Infektanfälligkeit eignen sich Infusionen mit Vitamin C. Vitamin B-Komplex-Infusionen helfen bei Leistungsminderung, Kalzium plus Vitamin D bei Osteoporose.

Bei einer hohen Infektanfälligkeit eignen sich Infusionen mit Vitamin C. Vitamin B-Komplex-Infusionen helfen bei Leistungsminderung, Kalzium plus Vitamin D bei Osteoporose. Mineralien Zur Anwendung kommen unter anderem Calcium, Magnesium, Kalium und Zink.

Zur Anwendung kommen unter anderem Calcium, Magnesium, Kalium und Zink. Aminosäuren sind die Grundbausteine der körpereigenen Eiweiße und relevant für die Zellregeneration, das Bindegewebe und diverse Stoffwechselprozesse.

sind die Grundbausteine der körpereigenen Eiweiße und relevant für die Zellregeneration, das Bindegewebe und diverse Stoffwechselprozesse. Sauerstoff Bei der Oxyvenierung wird dem Blut Sauerstoff zugeführt, der mit einem Ozon-Sauerstoff-Gemisch angereichert wird. Dadurch kann die Durchblutung verbessert, der Zellstoffwechsel gesteigert und das Immunsystem gestärkt werden.

