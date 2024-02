La Parfumista – Neuer Vertriebspartner von Eight & Bob und Parfums Caron

La Parfumista ist offizieller Vertriebspartner von Luxus- und Nischenparfums sowie Luxuskosmetik für die Beneluxländer, Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Ansässig in Düsseldorf und Utrecht (Niederlande) vertreibt das Unternehmen für Deutschland Marken wie Astrophil & Stella, Dusita, HFC Paris, Jacques Fath, La Colline, Majouri und Welton London. Ab Oktober 2023 wurde exklusiv Parfums Caron in das Repertoire aufgenommen. Seit 1. Januar 2024 ist La Parfumista mit der exklusiven Vertretung von Eight & Bob in der DACH-Region betraut. www.laparfumista.com