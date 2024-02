Am 4. Februar ist Weltkrebstag – für die Deutsche Knochmarkspenderdatei (DKMS) ist das ein wichtiger Anlass, um unter dem Motto „Close the Care Gap“ (Versorgungslücken schließen) auf das Schicksal von Blutkrebspatienten, aufmerksam zu machen.

Alle 27 Sekunden erkrankt weltweit ein Mensch an Blutkrebs, in Deutschland alle 12 Minuten. Viele von ihnen sind auf eine Stammzellspende angewiesen – doch oft finden Betroffene kein geeignetes „Match“. Deshalb lautet die eindringliche Botschaft:

Jede und jeder Einzelne kann dabei helfen, für Patienten und ihre Liebsten den Unterschied zu machen.

Spendernachwuchs wird dringend benötigt

Vor allem junge Menschen sind überaus wichtig für die Datei: Indem sie sich als Spender registrieren, Geld spenden oder Aufmerksamkeit für das Thema Blutkrebs und Stammzellspende schaffen. Aus Altersgründen werden dieses Jahr rund 135.000 Spender und Spenderinnen aus der Datei ausscheiden. Um diese Lücke zu schließen und die Datei nachhaltig auszubauen, ist die Unterstützung aller gefragt. Ganz besonders junge Menschen sind herzlich eingeladen, sich registrieren zu lassen. Denn sie kommen besonders oft für eine Stammzellentnahme infrage.

Durch internationale Projekte und Hilfsprogramme verschafft die DKMS noch mehr Menschen weltweit Zugang zu einer lebensrettenden Therapie. Darüber hinaus engagiert sich die DKMS in den Bereichen Medizin, Wissenschaft und Forschung, um die Heilungschancen von Patienten zu verbessern. In ihrem Hochleistungslabor, dem DKMS Life Science Lab, setzt die Organisation weltweit Maßstäbe für die Typisierung potenzieller Stammzellspender, um so das perfekte Match für eine Transplantation zu finden. www.dkms.de