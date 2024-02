Arbeitnehmer melden sich seltener krank, wenn sie mehr Urlaub machen. Urlaub an sich macht uns also gesund – welchen Effekt mag dann erst ein Gesundheitsurlaub haben? Dr. med Andreas Färber, Arzt und Inhaber des Klosterhof Alpine Hideaway & Spa in Bayerisch Gmain, hat den perfekten Ort geschaffen, Gesundheit und Urlaub zu vereinen.

Auch eiskalt wird im Klosterhof die Gesundheit gefördert: Ende Februar 2024 kräftigen die fachkundigen Sana Tabea Pliberschnig und Florian Eibl jeden Körper und jeden Geist. Die Atem- und Achtsamkeitstrainerin und der Therapeut und Lebensenergie-Trainer stärken die Hotelgäste bei einem „frostigen Retreat“: Atmen. Spüren. Eisbaden. Dabei werden natürliche Abwehrmechanismen aktiviert und das Immunsystem belebt – was hilft, Entzündungen zu reduzieren, das Herz-Kreislauf-System zu verbessern und den Stoffwechsel zu stimulieren.

Gemeinsam lernen die Teilnehmer während des 3-Tages-Retreats, mit unterschiedlichen Praktiken und körperlichen Aktivitäten Stress abzubauen, die innere Balance zu stärken und eine tiefgreifende Verbindung zu sich selbst zu erleben. Dieses mutige Erlebnis stärkt Körper, fokussiert den Geist und motiviert die Seele. www.klosterhof.de

Mehr zum Thema Eisbaden finden Sie hier: www.redspa.de