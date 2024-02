Coty: Jean Holtzmann neuer CBO

Jean Holtzmann wurde von Coty zum Chief Brands Officer, Prestige, ernannt.

Er verfügt über sieben Jahre Erfahrung in der Leitung von Schlüsselfunktionen im gesamten Unternehmen sowie über eine profunde Erfolgsbilanz in der Markenentwicklung und im Markenmanagement, vom Wachstum globaler Ikonen bis hin zur Leitung von Nischenmarken. Als CBO Prestige wird sich Jean Holtzmann auf das weltweite Wachstum des ikonischen Portfolios von Coty in den Bereichen Duft, Hautpflege und Make-up fokussieren.